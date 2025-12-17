TÜİK: Trafiğe kayıtlı araç sayısı 33,3 milyonu aştı

TÜİK verilerine göre Kasım 2025’te trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 183 bin 172 oldu. Otomobiller yüzde 52,4 ile ilk sırada yer aldı.

Abone ol

Taşıt kaydı aylık bazda yüzde 2,6 artarken yıllık bazda yüzde 3,1 azaldı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 33,3 milyona ulaştı. Ocak-Kasım döneminde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 46,2’si benzinli olurken, en çok tercih edilen renk gri, motor hacmi ise 1300 cc ve altı oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Kasım 2025’te trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 183 bin 172 oldu. Bu araçların yüzde 52,4’ünü otomobil, yüzde 29,9’unu motosiklet, yüzde 12,8’ini kamyonet, yüzde 2,1’ini traktör, yüzde 1,6’sını kamyon, yüzde 0,6’sını minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu .

Bir önceki aya göre taşıt kayıtlarında toplamda yüzde 2,6 artış kaydedildi. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 209,6, kamyonette yüzde 14,8, otomobilde yüzde 9,6, traktörde yüzde 3,6 ve otobüste yüzde 0,5 artış görülürken, motosiklette yüzde 10,9, minibüste yüzde 10,4 ve kamyonda yüzde 8,5 azalma yaşandı.

Geçen yılın aynı ayına kıyasla ise toplam taşıt kaydı yüzde 3,1 oranında geriledi. Buna karşın özel amaçlı taşıtlar yüzde 200, kamyonetler yüzde 19,8, otomobiller yüzde 13,1, kamyonlar yüzde 4,1 ve otobüsler yüzde 0,2 oranında artış gösterdi. Motosiklet kaydı yüzde 25,4, minibüs yüzde 25,3 ve traktör kaydı yüzde 35,4 oranında azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 33,3 MİLYONU AŞTI

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 371 bin 446’ya yükseldi. Bu taşıtların yüzde 51,6’sını otomobiller, yüzde 21,1’ini motosikletler, yüzde 14,7’sini kamyonetler, yüzde 6,9’unu traktörler, yüzde 3,1’ini kamyonlar, yüzde 1,6’sını minibüsler, yüzde 0,7’sini otobüsler ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı araçlar oluşturdu.

Kasım ayında 897 bin 877 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan araçların yüzde 67,8’i otomobil, yüzde 14,9’u kamyonet, yüzde 9,6’sı motosiklet, yüzde 3,5’i traktör, yüzde 1,9’u kamyon, yüzde 1,6’sı minibüs, yüzde 0,5’i otobüs ve yüzde 0,2’si özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı 96 bin 3 oldu. Marka bazında en yüksek payı yüzde 12 ile Renault aldı. Onu Volkswagen (%9,3), Toyota (%8,6), Hyundai (%5,7), Fiat (%5,6), Skoda (%5,6), BYD (%4,9), Peugeot (%4,7), TOGG (%4,5), Citroen (%4,1), Opel (%3,9) ve Mercedes-Benz (%3,2) izledi.

OCAK-KASIM DÖNEMİNDE KAYIT SAYISI 2,1 MİLYONU AŞTI

Yılın ilk 11 ayında trafiğe kaydı yapılan toplam araç sayısı 2 milyon 120 bin 333 oldu. Bu dönemde bir önceki yıla göre kayıtlar yüzde 10,1 azaldı. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 56,3 artışla 48 bin 844 olarak kaydedildi. Böylece trafikteki net taşıt sayısı 2 milyon 71 bin 489 artış gösterdi.

OTOMOBİLLERDE BENZİNLİ ARAÇLAR İLK SIRADA

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 973 bin 254 otomobilin yüzde 46,2’si benzinli, yüzde 26,9’u hibrit, yüzde 17’si elektrikli, yüzde 8,8’i dizel ve yüzde 1,1’i LPG’li oldu. Aynı dönem sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 218 bin 442 otomobilin yüzde 32,8’i dizel, yüzde 30,8’i benzinli, yüzde 30,3’ü LPG’li, yüzde 3,8’i hibrit ve yüzde 2’si elektrikli araçlardan oluştu.

EN ÇOK GRİ OTOMOBİL TERCİH EDİLDİ

Kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,2’si gri, yüzde 24,9’u beyaz, yüzde 13,3’ü siyah, yüzde 11,6’sı mavi, yüzde 4,5’i yeşil, yüzde 3,7’si kırmızı, yüzde 0,7’si kahverengi, yüzde 0,5’i sarı, yüzde 0,4’ü turuncu ve yüzde 0,2’si diğer renklerden oluştu.

KÜÇÜK MOTORLU ARAÇLAR ÖNE ÇIKTI

Aynı dönemde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 29,7’si 1300 cc ve altı motor silindir hacmine sahip araçlardan oluştu. Yüzde 23,3’ü 1401-1500 cc, yüzde 10,8’i 1501-1600 cc, yüzde 10,7’si 1301-1400 cc, yüzde 8’i 1601-2000 cc ve yüzde 0,5’i 2001 cc ve üzeri silindir hacmine sahip araçlar oldu.