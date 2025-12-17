BIST 11.280
DOLAR 42,72
EURO 50,07
ALTIN 5.930,58
HABER /  GÜNCEL

Adalet Bakanı Tunç'tan FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişimine ilişkin paylaşım

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, aziz milletimizin desteği ve güveniyle 17-25 Aralık'taki kirli senaryoları tarihin çöp sepetine attık." ifadelerini kullandı.

Tunç, NSosyal hesabından, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 12 yıl önce girişimde bulunduğu 17-25 Aralık kumpasına ilişkin paylaşım yaptı.

Milletin ortak iradesinin, hukuk ve demokrasi dışı tüm kirli planları boşa çıkardığını belirten Tunç, ülkenin büyümesinin ve güçlenmesinin önünü her 10 yılda bir kesmeye çalışan vesayetçi zihniyetin hain operasyonlarından birinin de 17-25 Aralık hain darbe girişimi olduğunu hatırlattı.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Emirlerini karanlık odaklardan alan vesayetçi zihniyet kirli emellerini devletin içine sinsice yuvalanan FETÖ'yü kullanarak emniyet ve yargı üzerinden gerçekleştirmek istemiştir. Sahte delil ve senaryolarla millet iradesinin önü kesilmek istenmiş, anayasal düzenimiz, demokratik hukuk devletimiz, bağımsızlığımız hedef alınmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, aziz milletimizin desteği ve güveniyle 17-25 Aralık'taki kirli senaryoları tarihin çöp sepetine attık. Bugüne kadar milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadık, bundan sonra da tanımayacağız. Ülkemiz üzerinde oyun kurmak isteyenlere, milletimizin geleceğini elinden almaya kalkışanlara, devletimize diz çöktürmeyi amaçlayan şer yapılara ve girişimlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz."

Benzin indirimi seriye bağladı üçüncü indirim geliyor motorine indirim var mı?
Evladına karaciğer dokusunu veren annenin uyanınca sorduğu soru duygulandırdı
20 kilo vermişti, herkes kanser sanıyordu... Tanju Özcan hastalığını açıkladı
Vedat Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması! İş arayanlar için SGK müjdesi
Setur Marinaları 2025'i sanat ve spor etkinlikleriyle tamamladı
UEFA yetkililerinden İsrail itirafı
Kırmızı ette şap etkisi. Besicilere göre üretimde yüzde 20-30 kayıp var
İstanbul'da barajlar alarm veriyor! İSKİ'nin son verilerine bakın
TÜİK: Trafiğe kayıtlı araç sayısı 33,3 milyonu aştı
Milyonlarca takipçisi vardı! Ünlü fenomen evinde ölü bulundu
SGK'nin geri ödeme listesine 72 ilaç daha eklendi
Ünlü yönetmen ve eşinin katili belli oldu idam cezası alabilir
