Setur Marinaları 2025'i sanat ve spor etkinlikleriyle tamamladı

Setur Marinaları, misafirlerine ve deniz tutkunlarına sanat ve spor deneyimi yaşattığı etkinlik takvimiyle 2025'i tamamladı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Setur Marinaları, yıl boyunca gerçekleştirdiği kültür sanat buluşmaları, gastronomi etkinlikleri, spor organizasyonları ve festivallerle dikkati çekti.

Setur Marinaları, Antalya'da Kaş Caz Festivali'ne ev sahipliği yapmasının yanı sıra Türkiye'nin hobi ve aktivite festivali Big Boyz ile göze çarptı. 'Art on the Boat' projesiyle de sanat, müzik, yaratıcılık ve dans harmanlanarak katılımcılara ilham dolu anlar yaşatıldı. Buluşmalar, marinaların aynı zamanda canlı birer kültür merkezi olduğunu kanıtladı.

Spora ve sporcuya verdiği destekle öne çıkan şirket, yıl boyunca ev sahipliği yaptığı ulusal ve uluslararası yarışlarla buluşma noktalarından biri oldu.

Şirket, ana destekçisi olduğu 24. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonaları'nın Kaş etabında çok sayıda sporcuyu ağırlarken, Balıkesir'de Uluslararası Ayvalık Yarı Maratonu'na ana sponsor olarak destek verdi.

TAYK 30 Ağustos BMW Borusan Otomotiv Kupası, 13. TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali ve TAYK J70 Yarışları gibi organizasyonlarda yelken tutkunlarını bir araya getiren şirketin en yeni halkası Antalya'da Demre Marina ise TAYK Setur Marinas St. Nicholas Demre Kupası Yat Yarışı'nda başrolü üstlendi.

Şirket ayrıca Ayvalık'ta Klasik Otomobil Kulübü'nün düzenlediği 27. Batı Anadolu Rallisi'nin de start noktası oldu.

Klasik tekneler deniz kültürüne yeniden kazandırıldı

Şirket, 2025'te toplumsal fayda ve farkındalık oluşturma misyonunu sürdürdü. Bu kapsamda 8. Klasik Tekneler Buluşması ile kültürel ve tarihsel değeri yüksek, klasik tekneleri deniz kültürüne yeniden kazandıran şirket, 'Engellere Yelken Aç' etkinliğinde özel katılımcıları yelkenle bir araya getirdi.

Çevre Haftası kapsamında da Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile öğrencileri ağırlayarak çevre bilincini artıran şirket, Antalya, Ayvalık ve Yalova'daki çevre temizliği etkinliklerine destek verdi.

Şirket, yıl boyunca Türkiye'de ve dünya çapında katıldığı pek çok prestijli fuarda dijital ve çevre dostu marina çözümleriyle denizcilik sektörünün odağında yer aldı.

Boot Düsseldorf, Bosphorus Boat Show, MAST İzmir Boat Show, Artı Boat Show Ankara ve Bodrum Boat Show söz konusu fuarlar arasında yer alırken, Setur Marinaları bu platformlarda sektörel işbirliklerini geliştirme fırsatı buldu.

Aralık boyunca tüm marina ve ticaret merkezlerinde yıl sonu etkinliklerine imza atan şirket, gelecek dönemde de denizle buluşan kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya, farklı deneyimleri misafirleriyle buluşturmaya ve sporu destekleyen organizasyonlara katkı sunmayı sürdürecek.