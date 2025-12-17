BIST 11.305
DOLAR 42,72
EURO 50,06
ALTIN 5.931,38
HABER /  EKONOMİ

SGK'nin geri ödeme listesine 72 ilaç daha eklendi

SGK'nin geri ödeme listesine 72 ilaç daha eklendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 72 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine dahil edildiğini bildirdi.

Abone ol

SGK'nin geri ödeme listesine 72 ilaç daha dahil edildi. Gelişmeyi 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından duyurdu.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, SGK aracılığıyla vatandaşların ilaca ve tedaviye erişimini güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Bakan Işıkhan, "Bu kapsamda, 9 romatolojik ilaç, 9 diyabet ilacı, 3 kanser ilacı, 2 MS ilacı başta olmak üzere 69'u yerli üretim 72 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ünlü yönetmen ve eşinin katili belli oldu idam cezası alabilir
Ünlü yönetmen ve eşinin katili belli oldu idam cezası alabilir
Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması geldi
Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması geldi
Altay bebek zehirlenmişti! 2 şüpheli için istenen ceza ceza belli oldu
Altay bebek zehirlenmişti! 2 şüpheli için istenen ceza ceza belli oldu
Bursa’da baba ve kızı evde ölü bulundu! Sır perdesi aralandı meğer baba...
Bursa’da baba ve kızı evde ölü bulundu! Sır perdesi aralandı meğer baba...
Nur Köşker'den Mehmet Akif Ersoy hakkında yeni ifşa! Ya birlikte olursun...
Nur Köşker'den Mehmet Akif Ersoy hakkında yeni ifşa! Ya birlikte olursun...
Toptalent'tan Mitsubishi Electric Türkiye yöneticisine insan kaynakları ödülü
Toptalent'tan Mitsubishi Electric Türkiye yöneticisine insan kaynakları ödülü
Kirayı bu yöntemle ödeyenlere uyarı: Evini kaybetti, borçlu duruma düştü
Kirayı bu yöntemle ödeyenlere uyarı: Evini kaybetti, borçlu duruma düştü
Lipton Çay Üretim AŞ hisselerinin Öz-Gür Çay Sanayi AŞ'ye devri tamamlandı
Lipton Çay Üretim AŞ hisselerinin Öz-Gür Çay Sanayi AŞ'ye devri tamamlandı
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın EA7 Emporio Armani Milan'a konuk olacak
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın EA7 Emporio Armani Milan'a konuk olacak
Papara'da yeni gelişme! Merkez Bankası faaliyetini iptal etmişti
Papara'da yeni gelişme! Merkez Bankası faaliyetini iptal etmişti
Bodrum'da korkunç olay! Yemek teklifini kabul etmedi diye...
Bodrum'da korkunç olay! Yemek teklifini kabul etmedi diye...
FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı
FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı