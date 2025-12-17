BIST 11.280
YEREL

İstanbul'da barajlar alarm veriyor! İSKİ'nin son verilerine bakın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da barajlar alarm veriyor! İSKİ'nin son verilerine bakın

İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, son 10 yılın aynı dönemine göre en düşük seviyeye gerileyerek yüzde 17,83 olarak ölçüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye yükselen barajlardaki su seviyesi, düşmeye devam ediyor. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 17,83 olarak kaydedildi.

Su miktarı, Ömerli'de yüzde 16,45, Darlık'ta yüzde 28,27, Elmalı'da yüzde 53,44, Terkos'ta yüzde 18,86, Alibey'de yüzde 12,46, Büyükçekmece'de yüzde 17,05, Sazlıdere'de yüzde 15,62, Istrancalar'da yüzde 29,45, Kazandere'de yüzde 1,81, Pabuçdere'de yüzde 2,71 olarak hesaplandı.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 154,7 milyon metreküp olarak kaydedildi. Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı ise metrekare başına 573,4 kilogram oldu.

İstanbul'da dün 3 milyon 3 bin metreküp su tüketildi

İstanbul'da dün 3 milyon 3 bin metreküp su tüketildi. Şehre verilen suyun 2 milyon 363 bin metreküpü regülatörlerden, 640 bin metreküpü ise barajlardan temin edildi.

İSKİ istatistiklerine göre, 17 Aralık'taki baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 60,98, 2016'da yüzde 38,17, 2017'de yüzde 55,44, 2018'de yüzde 69,18, 2019'da yüzde 34,67, 2020'de yüzde 21,94, 2021'de yüzde 44,68, 2022'de yüzde 34,22, 2023'te yüzde 47,45, 2024'te yüzde 30,09 ve 2025'te yüzde 17,83 olarak kaydedildi.

