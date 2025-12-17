BIST 11.325
DOLAR 42,72
EURO 50,08
ALTIN 5.929,98
HABER /  EKONOMİ

Toptalent'tan Mitsubishi Electric Türkiye yöneticisine insan kaynakları ödülü

Toptalent'tan Mitsubishi Electric Türkiye yöneticisine insan kaynakları ödülü

Mitsubishi Electric Türkiye İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim, İdari İşler & Satın Alma Direktörü Kaan Gürışık, 'TOP CHRO Awards 2025 Listesi'ne seçildi.

Abone ol

Mitsubishi Electric Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, yetenek platformu Toptalent tarafından yayımlanan 'TOP CHRO Listesi', iş dünyasında insan kaynakları alanındaki etkin liderleri görünür kılmanın yanı sıra şirketlere geleceğe yönelik insan kaynakları trendleri konusunda yol gösterici olmayı amaçlıyor.

Kaan Gürışık, Mitsubishi Electric Türkiye'de yürüttüğü yenilikçi insan kaynakları uygulamaları, çalışan bağlılığını güçlendiren projeleri, dönüşüm odaklı iç iletişim stratejileri nedeniyle Toptalent'ın bu yılki değerlendirmesinde yer aldı.

Gürışık, geçen ay Great Place To Work Türkiye (GPTW) tarafından düzenlenen 'En İyi İnsan ve Kültür Liderleri' listesinde de iki ayrı alanda ödüle layık görülmüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürışık, insan kaynakları yaklaşımlarının merkezinde güven, kalite, etik kurallara bağlılık, teknoloji, insanı önceliklendiren bakış açısı ile çevre ve topluma karşı sorumluluk gibi köklü kurum değerlerinin yer aldığını belirtti.

Kendileri için söz konusu değerlerin işe alımdan çalışan gelişimine kadar tüm süreçlerine yön veren güçlü bir rehber niteliğinde olduğunu vurgulayan Gürışık, şunları kaydetti:

'Ç​​​​​​​alışma arkadaşlarımızın potansiyelini ortaya çıkaran, sürdürülebilir başarıyı mümkün kılan da bu kültürdür. TOP CHRO Awards 2025 listesinde yer almak benim için büyük bir gurur kaynağı. Mitsubishi Electric Türkiye olarak çalışan deneyimini sürekli iyileştiren, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı yaratma hedefiyle ilerlemeye devam edeceğiz. Bu değerli ödüle layık gördükleri için Toptalent ekibine teşekkür ediyorum.'

ÖNCEKİ HABERLER
Kirayı bu yöntemle ödeyenlere uyarı: Evini kaybetti, borçlu duruma düştü
Kirayı bu yöntemle ödeyenlere uyarı: Evini kaybetti, borçlu duruma düştü
Lipton Çay Üretim AŞ hisselerinin Öz-Gür Çay Sanayi AŞ'ye devri tamamlandı
Lipton Çay Üretim AŞ hisselerinin Öz-Gür Çay Sanayi AŞ'ye devri tamamlandı
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın EA7 Emporio Armani Milan'a konuk olacak
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın EA7 Emporio Armani Milan'a konuk olacak
Papara'da yeni gelişme! Merkez Bankası faaliyetini iptal etmişti
Papara'da yeni gelişme! Merkez Bankası faaliyetini iptal etmişti
Bodrum'da korkunç olay! Yemek teklifini kabul etmedi diye...
Bodrum'da korkunç olay! Yemek teklifini kabul etmedi diye...
FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı
FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Galatasaray, RAMS Başakşehir maçına önemli eksiklerle çıkacak
Galatasaray, RAMS Başakşehir maçına önemli eksiklerle çıkacak
İstifa etmişlerdi! Üç bağımsız milletvekili İYİ Parti'ye katılıyor
İstifa etmişlerdi! Üç bağımsız milletvekili İYİ Parti'ye katılıyor
Emine Erdoğan'dan "Hind Rajab'ın Sesi" filmine ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan "Hind Rajab'ın Sesi" filmine ilişkin paylaşım
İsrail ordusunda bir asker daha intihar etti
İsrail ordusunda bir asker daha intihar etti
Kayıp eski muhtar varilin içinden ölü çıktı! Milyoner yarışmasına katılmıştı...
Kayıp eski muhtar varilin içinden ölü çıktı! Milyoner yarışmasına katılmıştı...
Galatasaray'dan Icardi için gece yarısı açıklama
Galatasaray'dan Icardi için gece yarısı açıklama