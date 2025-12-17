BIST 11.305
İhtiyaç kredilerinde indirim sinyali! 250 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar?

TCMB'nin faiz kararı sonrası, kredi oranlarında indirim beklentisi oluştu. Fakat bankaların henüz yeni bir indirime gitmediği görülüyor. Bu hafta da en ucuz ihtiyaç kredisi oranı %2,79 seviyesinde bulunuyor. İşte bankaların ihtiyaç kredisi oranları...

TCMB politika faizini %38’e indirdi. “En düşük ihtiyaç kredisi” araştırmaları sürerken sektör temsilcileri, bankaların indirim için yeni yılı beklediğini ifade ediyor. Bu hafta en düşük oran %2,79 seviyesinde bulunuyor. En ucuz ihtiyaç kredisi oranları hangi bankalarda? 

-Alternatif Bank: %2,79

-TEB: %2,99

-ON Dijital: %3,29

