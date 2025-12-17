İhtiyaç kredilerinde indirim sinyali! 250 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar?

TCMB politika faizini %38’e indirdi. “En düşük ihtiyaç kredisi” araştırmaları sürerken sektör temsilcileri, bankaların indirim için yeni yılı beklediğini ifade ediyor. Bu hafta en düşük oran %2,79 seviyesinde bulunuyor. En ucuz ihtiyaç kredisi oranları hangi bankalarda?