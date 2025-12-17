Papara'da yeni gelişme! Merkez Bankası faaliyetini iptal etmişti

Merkez Bankası tarafından faaliyet izni iptal edilen Papara isimli elektronik para alışverişi yapılan şirketle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şirketten yapılan açıklamada konuyla ilgili mahkemenin Papara lehine olarak yürütmeyi durdurma kararı verdiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 30 Ekim'de faaliyet iznini iptal ettiği Papara Elektronik Para AŞ, konuyla ilgili yargıya başvurdu. Şirketin faaliyet izninin iptal kararına karşı açılan dava Papara lehine sonuçlandı.

Platformu üzerinden 12 milyarlık yasa dışı bahis işlemi yapıldığı iddia edilen şirketle ilgili gelişme, resmi açıklamasıyla bildirilirken "Faaliyetlere devam edilecek." mesajı verildi.

YAŞANANLAR AŞAMA AŞAMA ANLATILDI

Papara'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 27.05.2025 tarihli ve 2025/5209 D. İş sayılı kararı ile Papara Elektronik Para A.Ş.'ye kayyım atanmıştır.

Devam eden hukuki süreçte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararı, Resmi Gazete'nin 31.10.2025 tarihli ve 33063 sayılı nüshasında yayımlanmış; söz konusu kararla Papara'ya verilen faaliyette bulunma izninin iptaline karar verilmiştir.

MAHKEMEDEN DURDURMA KARARI ÇIKTI

Bu karar üzerine Şirketimiz, hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla anılan kararın iptaline yönelik olarak yürütmenin durdurulması talepli olarak Ankara 25. İdare Mahkemesinde açılan davada verilen 09.12.2025 tarihli ara kararla şirketimiz lehine yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Papara sistem ve altyapısının yeniden aktif hale getirilmesini takiben faaliyetlerine devam edecektir.

Açılacak olan servislerle ilgili gelişmelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda düzenli olarak paylaşılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız. Bununla birlikte mevzuat gereğince titizlikle yasa dışı bahisle mücadele konusunda sıkı kontrol ve denetimlerimiz sürdürülecektir."