Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması geldi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların merak ettiği asgari ücret için 18 Aralık Perşembe günü tekrardan bir araya geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Meclis'te, toplatıntı öncesi açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 18 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek ikinci toplantı öncesi Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Işıkhan, genel kurul öncesi "Asgari ücret tespit komisyonu yarın ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Süreç devam ediyor. Bu süreç içşnde sosyal diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceğiz. Bu bizim en güçlü yönümüz. Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.