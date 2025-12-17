Kocaeli’de dehşet! 16 yaşındaki kız korkunç halde bulundu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğu, evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Abone ol
Fatih Mahallesi Dilber Sokak'ta bir apartman dairesinde yakınları, A.C'yi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, genç kızın yaşamını yitirdiği belirlendi.
İlk incelemede başından tabancayla vurulduğu tespit edilen kızın ölümüne ilişkin olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, aile üyeleri ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.