BIST 11.305
DOLAR 42,72
EURO 50,06
ALTIN 5.931,38
HABER /  POLİTİKA

İstifa etmişlerdi! Üç bağımsız milletvekili İYİ Parti'ye katılıyor

İstifa etmişlerdi! Üç bağımsız milletvekili İYİ Parti'ye katılıyor

İYİ Parti'nin 18 Ocak’ta yapılacak olağan kurultayı ile birlikte bağımsız konumda bulunan üç milletvekilinin partiye katılmasını bekliyor.Bu isimlerin Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nden istifa eden milletvekilleri olduğu iddia ediliyor.

Abone ol

İYİ Parti, 18 Ocak’ta 4. Olağan Kurultayı'nı düzenleyecek. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun ilk kurultayının tek adaylı yapılacak olması, parti içinde birlik ve bütünlük mesajı olarak değerlendiriliyor.

Gelecek ve DEVA Partisi'nden istifa eden isimler...

Cumhuriyette yer alan habere göre; halen bağımsız konumda bulunan üç milletvekilinin kurultay süreciyle birlikte İYİ Parti’ye katılması bekleniyor. Bu isimlerin Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nden istifa eden milletvekilleri olduğu iddia ediliyor. Olası katılımların, partinin Meclis’teki siyasal ağırlığını artıracağı belirtiliyor.

Bilge Yılmaz'a yeni görev

Ekonomi politikaları noktasında da daha önce İYİ Parti’nin ekonomi kurmayları arasında yer alan Bilge Yılmaz’ın yeniden aktif görev üstleneceği iddia edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Emine Erdoğan'dan "Hind Rajab'ın Sesi" filmine ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan "Hind Rajab'ın Sesi" filmine ilişkin paylaşım
İsrail ordusunda bir asker daha intihar etti
İsrail ordusunda bir asker daha intihar etti
Kayıp eski muhtar varilin içinden ölü çıktı! Milyoner yarışmasına katılmıştı...
Kayıp eski muhtar varilin içinden ölü çıktı! Milyoner yarışmasına katılmıştı...
Galatasaray'dan Icardi için gece yarısı açıklama
Galatasaray'dan Icardi için gece yarısı açıklama
Bitlis'te eğitime kar engeli: Okullar tatil edildi
Bitlis'te eğitime kar engeli: Okullar tatil edildi
Kocaeli’de dehşet! 16 yaşındaki kız korkunç halde bulundu
Kocaeli’de dehşet! 16 yaşındaki kız korkunç halde bulundu
Şamil Tayyar tepki gösterdi herkes merak etti kim bu teste girmeyen kişi?
Şamil Tayyar tepki gösterdi herkes merak etti kim bu teste girmeyen kişi?
Gümrük işlemlerine yönelik ceza tutarı ile fazla çalışma ücretleri yeniden belirlendi
Gümrük işlemlerine yönelik ceza tutarı ile fazla çalışma ücretleri yeniden belirlendi
Cömert patrondan çalışanlarına büyük jest! Herbirine 30 milyon prim dağıttı...
Cömert patrondan çalışanlarına büyük jest! Herbirine 30 milyon prim dağıttı...
FETÖ'ye büyük darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu
FETÖ'ye büyük darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu
Makam odasında dinleme cihazı bulunmuştu! Flaş gelişme
Makam odasında dinleme cihazı bulunmuştu! Flaş gelişme
Ergin Ataman: 87 yaşındaki anneme küfreden taraftara Allah’ın cevabı bu
Ergin Ataman: 87 yaşındaki anneme küfreden taraftara Allah’ın cevabı bu