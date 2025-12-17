İstifa etmişlerdi! Üç bağımsız milletvekili İYİ Parti'ye katılıyor

İYİ Parti'nin 18 Ocak’ta yapılacak olağan kurultayı ile birlikte bağımsız konumda bulunan üç milletvekilinin partiye katılmasını bekliyor.Bu isimlerin Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nden istifa eden milletvekilleri olduğu iddia ediliyor.

İYİ Parti, 18 Ocak’ta 4. Olağan Kurultayı'nı düzenleyecek. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun ilk kurultayının tek adaylı yapılacak olması, parti içinde birlik ve bütünlük mesajı olarak değerlendiriliyor.

Gelecek ve DEVA Partisi'nden istifa eden isimler...

Cumhuriyette yer alan habere göre; halen bağımsız konumda bulunan üç milletvekilinin kurultay süreciyle birlikte İYİ Parti’ye katılması bekleniyor. Bu isimlerin Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nden istifa eden milletvekilleri olduğu iddia ediliyor. Olası katılımların, partinin Meclis’teki siyasal ağırlığını artıracağı belirtiliyor.

Bilge Yılmaz'a yeni görev

Ekonomi politikaları noktasında da daha önce İYİ Parti’nin ekonomi kurmayları arasında yer alan Bilge Yılmaz’ın yeniden aktif görev üstleneceği iddia edildi.