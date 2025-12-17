BIST 11.305
FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli 8 ilde, FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren bazı şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlara yönelik çalışma yapıldı.

Soruşturma kapsamında, operasyonel hat aracılığıyla oluşturulan haberleşme ağında irtibatlarının bulunduğu, örgütsel iletişim yöntemi olan ankesör ve kontörlü hatlar üzerinden ardışık olarak örgüt mensuplarıyla iletişim kurdukları ve bir kısmı hakkında örgütsel eylemlere ilişkin beyanların bulunduğu 19 şüpheli tespit edildi.

Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında deliller elde edilen çeşitli kamu kurumlarında görevli, 13'ü ihraç, 6'sı halen görevde bulunan 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

