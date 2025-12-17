BIST 11.305
DOLAR 42,72
EURO 50,06
ALTIN 5.931,38
HABER /  GÜNCEL

Kayıp eski muhtar varilin içinden ölü çıktı! Milyoner yarışmasına katılmıştı...

Kayıp eski muhtar varilin içinden ölü çıktı! Milyoner yarışmasına katılmıştı...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kayıp olarak aranan 64 yaşındaki Sadık Savurtaş, varil içinde ölü olarak bulundu. Çiftçilikle uğraşan Sadık Savurtaş'ın 6 yıl önce ATV'de yayınlanan 'Kim milyoner olmak ister?' isimli yarışmaya katıldığı ve bin TL kazandığı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

Abone ol

KOCAELİ'de kan donduran olay, Eseler Mahallesi'nde meydana geldi. Son olarak saat 16.00 sıralarında görülen ve bir daha evine dönmeyen Eseler Mahallesi eski muhtarı Sadık Savurtaş (64) için yakınları kayıp müracatında bulundu.

İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Jandarma, yakınları ve mahalle sakinlerinin birlikte yürüttüğü arama çalışmalarında Sadık Savurtaş, saat 20.30 sıralarında kendisine ait bahçede, varil içerisinde ölü olarak bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Varil içindeki Sadık Savurtaş'ın yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

UZMAN EKİPLER BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri çevrede inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcısı da Sadık Savurtaş'ın ölü olarak bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Yapılan olay yeri araştırmasının ardından Sadık Savurtaş'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

6 YIL ÖNCE TELEVİZYONA ÇIKMIŞ

Öte yandan, çiftçilikle uğraşan Sadık Savurtaş'ın 6 yıl önce ATV'de yayınlanan 'Kim milyoner olmak ister?' isimli yarışmaya katıldığı ve bin TL kazandığı öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'dan Icardi için gece yarısı açıklama
Galatasaray'dan Icardi için gece yarısı açıklama
Bitlis'te eğitime kar engeli: Okullar tatil edildi
Bitlis'te eğitime kar engeli: Okullar tatil edildi
Kocaeli’de dehşet! 16 yaşındaki kız korkunç halde bulundu
Kocaeli’de dehşet! 16 yaşındaki kız korkunç halde bulundu
Şamil Tayyar tepki gösterdi herkes merak etti kim bu teste girmeyen kişi?
Şamil Tayyar tepki gösterdi herkes merak etti kim bu teste girmeyen kişi?
Gümrük işlemlerine yönelik ceza tutarı ile fazla çalışma ücretleri yeniden belirlendi
Gümrük işlemlerine yönelik ceza tutarı ile fazla çalışma ücretleri yeniden belirlendi
Cömert patrondan çalışanlarına büyük jest! Herbirine 30 milyon prim dağıttı...
Cömert patrondan çalışanlarına büyük jest! Herbirine 30 milyon prim dağıttı...
FETÖ'ye büyük darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu
FETÖ'ye büyük darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu
Makam odasında dinleme cihazı bulunmuştu! Flaş gelişme
Makam odasında dinleme cihazı bulunmuştu! Flaş gelişme
Ergin Ataman: 87 yaşındaki anneme küfreden taraftara Allah’ın cevabı bu
Ergin Ataman: 87 yaşındaki anneme küfreden taraftara Allah’ın cevabı bu
Fenerbahçe Beko evinde Panathinaikos'a son çeyrekte teslim oldu
Fenerbahçe Beko evinde Panathinaikos'a son çeyrekte teslim oldu
Trump'ın Yahudi damadının şirketinden Warner Bros kararı
Trump'ın Yahudi damadının şirketinden Warner Bros kararı
Güllü'nün oğlu ifade verdi ablası için 'Onun uğruna yapamayacağı şey yoktur' dedi
Güllü'nün oğlu ifade verdi ablası için 'Onun uğruna yapamayacağı şey yoktur' dedi