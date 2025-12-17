Nur Köşker'den Mehmet Akif Ersoy hakkında yeni ifşa! Ya birlikte olursun...

Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu operasyonunda tutuklandı. Kanalın eski spikerlerinden Nur Köşker, Ersoy'un kendisini hem taciz hem tehdit ettiğini söyledi. "Uyuşturucu ve seks partileriyle anılan bu düzenin parçası olmayı kabul etmezsem, ekranda yer alamayacağım konusunda tehdit etti" diyen ünlü spiker, herşeyi anlattı.

Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanmasının ardından birçok olay gün yüzüne çıkmaya başladı. Ersoy'un taciz ve tehditlerine maruz kalan spikerler yaşadıklarını itiraf etmeye başladı.

Bu isimlerden biri de Habertürk'ün eski çalışanlarından Nur Köşker oldu. Ünlü spiker, Sabah Gazetesi'nden Tuba Kalçık'a çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

"YETKİSİ ARTTIKÇA KURDUĞU BASKI DA ARTTI"

Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddiaların söylenti ya da yanlış anlaşılma olmadığını vurgulayan Nur Köşker, "Bu, gücünü makamından alan bir erkeğin, bir kadının mesleğini açıkça pazarlık konusu yapmasının hikâyesidir. Taciz süreci, Habertürk'te çalışmaya başladıktan birkaç ay sonra başladı. O dönem ben evliydim, kendisi de evliydi. Ancak bunun onun açısından hiçbir ahlaki sınır oluşturmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Bana rahatsız edici mesajlar göndermeye başladı. Bu mesajlardan ve varlığından kaçınmak için işimi yaparken dahi sürekli önlem almak zorunda kaldım. Bültenlerimizin arka arkaya olduğu günlerde stüdyoda adeta köşe kapmaca oynuyorduk. Yayın çıkışında karşılaşmamak için stüdyoya çok erken gidiyor, mikrofonlarımı önceden taktırıyor, bazen onun rejiden ayrılmasını bekleyip ancak öyle stüdyoya giriyordum. Bu durum uzun süre böyle devam etti. Daha sonra herkesin nasıl biri olduğunu bildiği bu kişi genel yayın yönetmeni yapıldı. Yetkisi arttıkça, benim üzerimde kurduğu baskı da arttı. Artık kaçacak alan kalmamıştı." diye konuştu.

