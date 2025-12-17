Vedat Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması! İş arayanlar için SGK müjdesi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların merak ettiği asgari ücret için 18 Aralık Perşembe günü tekrardan bir araya geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Meclis'te, toplatısı öncesi açıklamalarda bulundu. Bakan asgari ücret için rakam sorusuna yanıt verdi. Bakan Işıkhan SGK'da yapılacak işe alımla ilgili de 'mülakatsız olacak' müjdesini verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 18 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek ikinci toplantı öncesi Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Vedat Işıkhan asgari ücret için rakam sorulduğunda şu yanıtı verdi:

-"Rakam için çok erken. Çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonla değerlendirmemiz gerekiyor. Bizler bildiğiniz gibi hükümet olarak hakem rolündeyiz. İşçi, işveren kesiminin ve kamu tarafının görüşlerini alacağız, değerlendireceğiz. Sonra da bunu kamuoyuyla paylaşacağız."

-"Asgari ücret tespit komisyonu yarın ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Süreç devam ediyor. Bu süreç içinde sosyal diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceğiz. Bu bizim en güçlü yönümüz. Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor".

Sosyal diyalog mekanizmasının 'en güçlü yönleri' olduğunu belirten Işıkhan, Türk-İş'in masada olup olmayacağı tartışmalarına ilişkin ise sürecin olağan akışında devam ettiğini ifade etti.

SGK'YA MÜLAKATSIZ 1000 PERSONEL ALIMI

Bakan Işıkhan, Genel Kurul konuşması öncesinde çalışma hayatına ve sağlık sistemine dair iki yeni müjdeyi de paylaştı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) personel alınacağını duyuran Işıkhan, detayları şöyle açıkladı:

-"Sosyal Güvenlik Kurumumuza 1000 sözleşmeli personel alacağız. Bununla ilgili ayrıntılar ÖSYM tarafından açıklanacak. Mülakat olmayacak, ÖSYM belirleyecek ve atamalar ÖSYM tarafından yapılacak. Ayrıca 100 müfettiş yardımcısı alacağız."

72 İLAÇ GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINDI

Sağlık alanında da vatandaşları ilgilendiren bir gelişmeyi paylaşan Bakan Işıkhan, 72 adet ilacın geri ödeme kapsamına alındığını bildirdi. Işıkhan, "Bu ilaçların 69 tanesi yerli üretim. Yarından itibaren vatandaşlarımız bu ilaçları kullanmaya başlayacak. Geri ödeme kapsamına aldığımız için hastalarımızın yükünü bir ölçüde azaltmış oluyoruz" dedi.