Benzin indirimi seriye bağladı üçüncü indirim geliyor motorine indirim var mı?

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzin indirimi seriye bağladı. Arka arkaya gelen ve 2 lira 83 kuruşu bulan indirimin ardından üçüncü indirim geliyor. Motorin indirimi ise şimdilik görünmüyor. İşte yeni benzin indirimi ve güncel yakıt fiyatları...

Abone ol

Brent petroldeki düşüşler nihayet tabelalara yansımaya başladı. Benzin bu indirimlerle seriye bağlamış durumda. Birinci indirim 2 lira oldu ve pompaya yansıdı. Gece gelen son indirim ise 83 kuruş oldu ve bu indirimle benzinin litresi 52 liranın altına indi. Benzindeki indirim serisi üçüncü indirimle devam edecek. İndirim haberini gazeteci Olcay Aydilek duyurdu. İndirim önümüzdeki günlerde olacak ancak şu an rakam net değil. Olcay Aydilek şu bilgiyi verdi:

-Benzin fiyatları, düşüş serisi devam edecek. Üst üste iki indirimin ardından uluslararası gelişmelerin etkisiyle üçüncü indirim de kapıda...

-Birkaç güne, yeni bir indirim gündeme gelebilir.

Motorine indirim var mı?

Motorin fiyatları için şimdilik indirim ihtimali görünmüyor. Motorinin litre fiyatı son indirimin ardından 53 lira civarında bulunuyor.

GÜNCEL BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası) : Benzin litre fiyatı: 51.78 TL,

Motorin litre fiyatı: 53.18 TL, LPG litre fiyatı: 28.51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası) : Benzin litre fiyatı: 51.61 TL,

Motorin litre fiyatı: 53.01TL, LPG litre fiyatı: 27.88 TL

Ankara : Benzin litre fiyatı: 52.63 TL, Motorin litre fiyatı: 54.19 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

İzmir : Benzin litre fiyatı: 52.99 TL, Motorin litre fiyatı: 54.56 TL,

LPG litre fiyatı: 28.33 TL