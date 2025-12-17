Şimşek: ‘Asgari’nin maliyeti 1,1 trilyon lira

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının 2026 yılı bütçesinde 1,1 trilyon liralık bir "vergi harcaması" oluşturacağını açıkladı. Bakanlığın vergi silme yetkisi olmadığını hatırlatan Şimşek, en büyük vergi feragatinin asgari ücret düzenlemesiyle çalışanlar lehine yapıldığını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde, asgari ücret üzerindeki vergi yükünün kaldırılmasına ilişkin dikkat çekici veriler paylaştı. Şimşek, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının 2026 yılı bütçesine maliyetinin 1,1 trilyon lira olacağını açıkladı.

"ASGARİ ÜCRETTE VERGİYİ BİZ KALDIRDIK"

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Şimşek, vergi muafiyetleri ve asgari ücret üzerinden yürütülen tartışmalara netlik getirdi. Asgari ücretten vergi alınmamasının büyük bir "vergi harcaması" olduğunu vurgulayan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücrete vergiyi hükûmetimiz ve Meclis’imiz kaldırdı. Bu durumun 2026 yılındaki maliyeti 1,1 trilyon liradır. Dolayısıyla hiçbir şekilde vergi borçlarının silinmesi gibi bir durum söz konusu değildir; asıl muafiyet geniş kitleleri ilgilendiren bu alanda sağlanmıştır."

VERGİ SİLME YETKİSİ TARTIŞMASI

Bakan Şimşek, belirli kesimlerin vergi borçlarının silindiği yönündeki iddialara karşı çıkarak, vergi muafiyetlerinin anayasal çerçevede yalnızca kanunla düzenlenebileceğini hatırlattı. Bakanlığın şahıs veya kurum bazlı vergi silme yetkisi bulunmadığını belirten Şimşek, "Böyle bir yetkim yoktur, istemiyorum da. Tüm muafiyetler Meclis’in onayıyla gerçekleşmektedir," dedi.

VERİ GÜVENİLİRLİĞİ VE RASYONEL TEŞHİS

Haberin asgari ücret ve bütçe dengesiyle ilgili kısmında, verilerin doğruluğunun önemine değinen Şimşek, TÜİK istatistiklerine müdahale edildiği iddialarını da kesin bir dille reddetti. Şimşek, asgari ücret gibi geniş kitlelerin gelirini etkileyen düzenlemelerde doğru "teşhis ve tedavi" yapabilmek için uluslararası standartlarda (Eurostat, IMF, OECD) veri üretmeye devam edeceklerini ifade etti.