BIST 11.280
DOLAR 42,72
EURO 50,07
ALTIN 5.930,58
HABER /  EKONOMİ

Şimşek: ‘Asgari’nin maliyeti 1,1 trilyon lira

Şimşek: ‘Asgari’nin maliyeti 1,1 trilyon lira

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının 2026 yılı bütçesinde 1,1 trilyon liralık bir "vergi harcaması" oluşturacağını açıkladı. Bakanlığın vergi silme yetkisi olmadığını hatırlatan Şimşek, en büyük vergi feragatinin asgari ücret düzenlemesiyle çalışanlar lehine yapıldığını vurguladı.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde, asgari ücret üzerindeki vergi yükünün kaldırılmasına ilişkin dikkat çekici veriler paylaştı. Şimşek, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının 2026 yılı bütçesine maliyetinin 1,1 trilyon lira olacağını açıkladı.

"ASGARİ ÜCRETTE VERGİYİ BİZ KALDIRDIK"

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Şimşek, vergi muafiyetleri ve asgari ücret üzerinden yürütülen tartışmalara netlik getirdi. Asgari ücretten vergi alınmamasının büyük bir "vergi harcaması" olduğunu vurgulayan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücrete vergiyi hükûmetimiz ve Meclis’imiz kaldırdı. Bu durumun 2026 yılındaki maliyeti 1,1 trilyon liradır. Dolayısıyla hiçbir şekilde vergi borçlarının silinmesi gibi bir durum söz konusu değildir; asıl muafiyet geniş kitleleri ilgilendiren bu alanda sağlanmıştır."

VERGİ SİLME YETKİSİ TARTIŞMASI

Bakan Şimşek, belirli kesimlerin vergi borçlarının silindiği yönündeki iddialara karşı çıkarak, vergi muafiyetlerinin anayasal çerçevede yalnızca kanunla düzenlenebileceğini hatırlattı. Bakanlığın şahıs veya kurum bazlı vergi silme yetkisi bulunmadığını belirten Şimşek, "Böyle bir yetkim yoktur, istemiyorum da. Tüm muafiyetler Meclis’in onayıyla gerçekleşmektedir," dedi.

VERİ GÜVENİLİRLİĞİ VE RASYONEL TEŞHİS

Haberin asgari ücret ve bütçe dengesiyle ilgili kısmında, verilerin doğruluğunun önemine değinen Şimşek, TÜİK istatistiklerine müdahale edildiği iddialarını da kesin bir dille reddetti. Şimşek, asgari ücret gibi geniş kitlelerin gelirini etkileyen düzenlemelerde doğru "teşhis ve tedavi" yapabilmek için uluslararası standartlarda (Eurostat, IMF, OECD) veri üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Adalet Bakanı Tunç'tan FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişimine ilişkin paylaşım
Adalet Bakanı Tunç'tan FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişimine ilişkin paylaşım
Benzin indirimi seriye bağladı üçüncü indirim geliyor motorine indirim var mı?
Benzin indirimi seriye bağladı üçüncü indirim geliyor motorine indirim var mı?
Evladına karaciğer dokusunu veren annenin uyanınca sorduğu soru duygulandırdı
Evladına karaciğer dokusunu veren annenin uyanınca sorduğu soru duygulandırdı
20 kilo vermişti, herkes kanser sanıyordu... Tanju Özcan hastalığını açıkladı
20 kilo vermişti, herkes kanser sanıyordu... Tanju Özcan hastalığını açıkladı
Vedat Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması! İş arayanlar için SGK müjdesi
Vedat Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması! İş arayanlar için SGK müjdesi
Setur Marinaları 2025'i sanat ve spor etkinlikleriyle tamamladı
Setur Marinaları 2025'i sanat ve spor etkinlikleriyle tamamladı
UEFA yetkililerinden İsrail itirafı
UEFA yetkililerinden İsrail itirafı
Kırmızı ette şap etkisi. Besicilere göre üretimde yüzde 20-30 kayıp var
Kırmızı ette şap etkisi. Besicilere göre üretimde yüzde 20-30 kayıp var
İstanbul'da barajlar alarm veriyor! İSKİ'nin son verilerine bakın
İstanbul'da barajlar alarm veriyor! İSKİ'nin son verilerine bakın
TÜİK: Trafiğe kayıtlı araç sayısı 33,3 milyonu aştı
TÜİK: Trafiğe kayıtlı araç sayısı 33,3 milyonu aştı
Milyonlarca takipçisi vardı! Ünlü fenomen evinde ölü bulundu
Milyonlarca takipçisi vardı! Ünlü fenomen evinde ölü bulundu
SGK'nin geri ödeme listesine 72 ilaç daha eklendi
SGK'nin geri ödeme listesine 72 ilaç daha eklendi