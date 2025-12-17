Ünlü yönetmen ve eşinin katili belli oldu idam cezası alabilir

ABD'de evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner'ın oğulları Nick Reiner, birinci derece cinayetle suçlandı.

Abone ol

CNN'in haberine göre, Los Angeles Savcılığı, Nick Reiner hakkında cinayet suçlamasında bulundu.

Savcılık, Reiner'a "ebeveynlerini öldürdüğü" gerekçesiyle iki ayrı birinci derece cinayet suçlaması yöneltti. İddianamede, saldırıda bıçak kullanıldığı bilgisi de yer aldı.

Kefalet hakkı tanınmaksızın gözaltında tutulan 32 yaşındaki Reiner'ın, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis ya da idam cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Savcılık, bu davada idam cezası talebine ilişkin henüz karar verilmediğini belirtirken, Reiner’ın duruşma tarihinin daha sonra belirleneceğini açıkladı.

Ünlü yönetmen evinde ölü bulunmuştu

ABD'li yönetmen Reiner ve eşi 15 Aralık'ta evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu. Emniyet yetkilileri, çiftin bıçaklanarak öldürüldüğü ve olayla ilgili bir aile üyesinin sorgulandığını duyurmuştu.

Reiner'ın 32 yaşındaki oğlu Nick Reiner, "cinayet" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, yönetmenin ölümünden "Başkan'a karşı açık sözlü muhalefetinin sorumlu olduğunu" savunmuş, Reiner ve eşinin "rapor edildiğine göre 'Trump Delilik Sendromu' olarak bilinen, zihni felç eden, inatçı ve tedavi edilemez bir hastalık kaynaklı başkalarına verdiği öfke yüzünden" öldürüldüğünü ileri sürmüştü.