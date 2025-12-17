BIST 11.325
DOLAR 42,72
EURO 50,08
ALTIN 5.929,98
HABER /  DÜNYA

Ünlü yönetmen ve eşinin katili belli oldu idam cezası alabilir

Ünlü yönetmen ve eşinin katili belli oldu idam cezası alabilir

ABD'de evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner'ın oğulları Nick Reiner, birinci derece cinayetle suçlandı.

Abone ol

CNN'in haberine göre, Los Angeles Savcılığı, Nick Reiner hakkında cinayet suçlamasında bulundu.

Savcılık, Reiner'a "ebeveynlerini öldürdüğü" gerekçesiyle iki ayrı birinci derece cinayet suçlaması yöneltti. İddianamede, saldırıda bıçak kullanıldığı bilgisi de yer aldı.

Kefalet hakkı tanınmaksızın gözaltında tutulan 32 yaşındaki Reiner'ın, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis ya da idam cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Savcılık, bu davada idam cezası talebine ilişkin henüz karar verilmediğini belirtirken, Reiner’ın duruşma tarihinin daha sonra belirleneceğini açıkladı.

Ünlü yönetmen evinde ölü bulunmuştu

ABD'li yönetmen Reiner ve eşi 15 Aralık'ta evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu. Emniyet yetkilileri, çiftin bıçaklanarak öldürüldüğü ve olayla ilgili bir aile üyesinin sorgulandığını duyurmuştu.

Reiner'ın 32 yaşındaki oğlu Nick Reiner, "cinayet" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, yönetmenin ölümünden "Başkan'a karşı açık sözlü muhalefetinin sorumlu olduğunu" savunmuş, Reiner ve eşinin "rapor edildiğine göre 'Trump Delilik Sendromu' olarak bilinen, zihni felç eden, inatçı ve tedavi edilemez bir hastalık kaynaklı başkalarına verdiği öfke yüzünden" öldürüldüğünü ileri sürmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması geldi
Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması geldi
Altay bebek zehirlenmişti! 2 şüpheli için istenen ceza ceza belli oldu
Altay bebek zehirlenmişti! 2 şüpheli için istenen ceza ceza belli oldu
Bursa’da baba ve kızı evde ölü bulundu! Sır perdesi aralandı meğer baba...
Bursa’da baba ve kızı evde ölü bulundu! Sır perdesi aralandı meğer baba...
Nur Köşker'den Mehmet Akif Ersoy hakkında yeni ifşa! Ya birlikte olursun...
Nur Köşker'den Mehmet Akif Ersoy hakkında yeni ifşa! Ya birlikte olursun...
Toptalent'tan Mitsubishi Electric Türkiye yöneticisine insan kaynakları ödülü
Toptalent'tan Mitsubishi Electric Türkiye yöneticisine insan kaynakları ödülü
Kirayı bu yöntemle ödeyenlere uyarı: Evini kaybetti, borçlu duruma düştü
Kirayı bu yöntemle ödeyenlere uyarı: Evini kaybetti, borçlu duruma düştü
Lipton Çay Üretim AŞ hisselerinin Öz-Gür Çay Sanayi AŞ'ye devri tamamlandı
Lipton Çay Üretim AŞ hisselerinin Öz-Gür Çay Sanayi AŞ'ye devri tamamlandı
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın EA7 Emporio Armani Milan'a konuk olacak
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın EA7 Emporio Armani Milan'a konuk olacak
Papara'da yeni gelişme! Merkez Bankası faaliyetini iptal etmişti
Papara'da yeni gelişme! Merkez Bankası faaliyetini iptal etmişti
Bodrum'da korkunç olay! Yemek teklifini kabul etmedi diye...
Bodrum'da korkunç olay! Yemek teklifini kabul etmedi diye...
FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı
FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Galatasaray, RAMS Başakşehir maçına önemli eksiklerle çıkacak
Galatasaray, RAMS Başakşehir maçına önemli eksiklerle çıkacak