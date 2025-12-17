Güllü'nün aylık geliri çıktı! Ölümünden 4 gün sonra bozdurulan BES detayı...

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Güllü'nün ölüm nedeniyle ilgili yaptığı araştırmaları sürdürürken, Güllü'nün 2009'dan itibaren iki asgari ücret miktarıyla başlattığı ve ölümüne kadar devam ettirdiği Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) paranın yasal mirasçıları olan çocukları Tuğberk ve Tuğyan tarafından Güllü'nün ölümünden 4 gün sonra çekildiği bilgisine ulaştı.