Güllü'nün aylık geliri çıktı! Ölümünden 4 gün sonra bozdurulan BES detayı...
Şarkıcı Güllü, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in cumartesi günü tutuklanmasının ardından oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağrıldı. Güllü'nün kardeşleri; kızı, oğlu ve eski eşinin Güllü'yü miras için öldürdüğü iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu
Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un (52), 26 Eylül'de ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, cumartesi günü sabah saatlerinde, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.
Bu gelişmelerin ardından Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldı.
Günaydın'dan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre; Güllü'nün kardeşleri Kader Tut ve Raşit Günyer, sanatçıyı miras için öldürdükleri iddiasıyla Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve eski eşi Gürol Gülter hakkında suç duyurusunda bulundu.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Güllü'nün ölüm nedeniyle ilgili yaptığı araştırmaları sürdürürken, Güllü'nün 2009'dan itibaren iki asgari ücret miktarıyla başlattığı ve ölümüne kadar devam ettirdiği Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) paranın yasal mirasçıları olan çocukları Tuğberk ve Tuğyan tarafından Güllü'nün ölümünden 4 gün sonra çekildiği bilgisine ulaştı.