Evladına karaciğer dokusunu veren annenin uyanınca sorduğu soru duygulandırdı

İzmir'de mantar yedikten sonra zehirlenen ve bu süreçte karaciğer fonksiyonlarını yitiren 12 yaşındaki Ethem Türken, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde (EÜ) annesinden alınan karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu. Ameliyatın ardından uyanan annenin "Oğlum yemek yedi mi?" sorusu doktorları duygulandırdı.

Salihli ilçesine bağlı Kocakuz Mahallesi'nde yaşayan Dursun Türken, 18 Kasım'da ormanda topladığı mantarları eve getirdi. Türken'in çocukları Abdullah (7), Miraç Berat (9), Ethem (12) ve ağabeyi 52 yaşındaki Ramazan Türken, bu mantarları birlikte yedi. Bir gün sonra kusma ve halsizlik şikayeti baş gösteren 3 çocuk ve amca, Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumları ciddiyetini koruyan Ethem ve Miraç Berat, İzmir'deki Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne, Abdullah ise İstanbul'daki bir sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Amca ve 2 yeğeninin sağlık durumu iyiye giderken karaciğer fonksiyonlarını yitiren Ethem için doktorları acil nakil kararı aldı. Bunun üzerine yakın akrabalardan doku örnekleri alınmaya başlandı.

Baba Dursun Türken’den alınan kan ve doku örnekleri oğluyla uyuşmayınca, bu kez anneye başvuruldu.

İstanbul'da tedavi gören oğlu Abdullah'a refakat eden Gülseren Türken'den alınan doku örneklerinin Ethem’le uyuşması üzerine, anne Sağlık Bakanlığı ve organ nakli koordinasyon ekiplerinin acil organizasyonuyla ambulansla İzmir'e getirildi.

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan karaciğer naklinin ardından Ethem sağlığına kavuştu.

Doktorları, sağlığına kavuşan çocuğa 29 Kasım'daki doğum gününde çok sevdiği Fenerbahçe forması hediye etti.

Öte yandan hastaneye kaldırılan amca ile nakil dışındaki 2 yeğeni, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

"Annem bana ikinci kez hayat verdi"

Ethem Türken, AA muhabirine, yedikleri mantarın ardından kardeşleri ve amcasıyla birlikte zehirlendiklerini söyledi.

Doktorların tedavi sürecinde kendisine hep destek verdiğini belirten Türken, "Annem bana ikinci kez hayat verdi. Karaciğer dokusunu verdi, çok mutluyum onu çok seviyorum." dedi.

Anne Gülseren Türken de oğluna karaciğer nakli olması gerektiğini öğrendiğinde çok üzüldüğünü kaydetti.

Doktorların önerisiyle hiç düşünmeden oğluna karaciğerinin bir kısmını verdiğini anlatan anne Türken, "Çocuklarım için her şeyimi bütün organlarımı veririm. Deseler ki 'anne canını ver', onu bile veririm çünkü analık çok güzel bir duygu. Allah'a çok şükür oğlum sağlığına kavuştu. Benim için yeniden doğdu." diye konuştu.

Türken, bundan sonra mantarlara karşı daha dikkatli olacaklarını sözlerine ekledi.

"Anne evladını kurtardığı için bizim gözümüzde kahraman"

EÜ Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Miray Karakoyun da yoğun bakımda uygulanan tedavilere rağmen Ethem'in karaciğer fonksiyonlarını kaybettiğini söyledi.

Ethem'in sağlığına kavuşması için nakil kararı aldıklarını anlatan Karakoyun, "Anne de İstanbul'dan getirildi. Organ nakli koordinasyon ekibimiz 2-3 saat gibi bir sürede anneyi ameliyata hazırladı. Başarılı bir nakil operasyonu gerçekleştirildi. Şu an gayet iyi, iyileşiyor yakında taburcu etmeye hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Hastanenin karaciğer nakil ünitesi sorumlusu Doç. Dr. Alper Uğuz da Ethem'i yaşatmak için hızlı bir şekilde nakil kararı aldıklarını belirtti.

Annesinin büyük bir kahramanlıkla oğluna karaciğer dokusunu verdiğini aktaran Uğuz, "Anne İstanbul'dan geldiği için uykusuz bir şekilde ameliyata alındı. Karaciğerinin bir parçasını evladına verdi. Ameliyattan sonra uzun bir süre uyuyordu. Uyandığında 'çok yoruldun galiba' dedik. O da bize 'Evladım yemek yedi mi?' dedi. Biz de çok duygusal anlar yaşadık. Ameliyatın üzerinden uzun bir süre geçti. Sağlığı iyi. Anne evladını kurtardığı için bizim gözümüzde kahraman. Biz de bu operasyonu başarılı bir şekilde yaptığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.