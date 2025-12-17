BIST 11.280
İştahsız kedisini veterinere götürdü "Görünce şok yaşadık"

Mersin'de bir çiftin sokaktan sahiplendikten sonra iştahsızlık şikayetiyle veterinere götürdüğü kedi, kalçasına saplandığı tespit edilen mermi çekirdeğinin operasyonla çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu.

Ramazan Alper İlten ve nişanlısı Fatma Zühal Yurdagül, dolaştıkları sırada cana yakın hareketlerinden etkilendikleri bir kediyi üşümemesi için yanlarına aldı.

Çift, aralarındaki bağın güçlenmesiyle sahiplenmeye karar verdikleri kediyi, hem az mama yediği hem de aşılarının yaptırılması için  veteriner kliniğine götürdü.

Veteriner hekimler tarafından yapılan muayenenin ardından çekilen röntgen sonucunda "Amber" adı verilen kedinin kalçasında mermi çekirdeği olduğu belirlendi.

Cismin operasyonla çıkarılmasıyla sağlığına kavuşan kedi, yeniden çiftle buluşturuldu.

 "Röntgen sonucunu görünce şok yaşadık"

İlten, AA muhabirine, her zaman sahipsiz hayvanlar için yanında mama bulundurduğunu söyledi. Gezi sırasında karşılaştıkları kedinin, yanlarından ayrılmak istemediğini dile getiren İlten, şöyle konuştu:

"Yanımıza aldığımızda kedi bize, biz de ona alıştık. Çok hızlı şekilde bağ kurmuş olduk. Röntgen sonucunda böyle bir şey olduğunu görünce kelimenin tam anlamıyla şok yaşadık. Sağ olsun veteriner hekimlerimiz operasyon sonucunda kurşunu çıkardı. Şu anda da kedinin durumu gayet iyi."

