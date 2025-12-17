BIST 11.264
235 emniyet müdürü emekli edildi

235 emniyet müdürü emekli edildi

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında toplanan Yüksek Değerlendirme Kurulu (YDK), 235 emniyet müdürünü emekliye ayırma kararı aldı.

Emniyet teşkilatında merakla beklenen emeklilik işlemleri dün gerçekleştirildi. Mevcut yönetici kadrosundaki emniyet müdürü ve emniyet amirlerinin durumunu görüşmek amacıyla oluşturulan Yüksek Değerlendirme Kurulu, Genel Müdür Demirtaş’ın başkanlığında bir araya geldi.

Personel Başkanlığı’nca hazırlanan listeler üzerinde değerlendirme yapan YDK üyeleri, 18 merkez emniyet müdürü, 77 ikinci sınıf emniyet müdürü ile 40 üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürünün emekli edilmesine karar verdi. Kurul ayrıca, daha önce emekli edilmesine karşın idare mahkemesi kararıyla yeniden göreve dönen 100 emniyet müdürünü emekli etti. Böylece, toplamda 235 emniyet müdürü emekli edildi.

T24’ün aldığı bilgiye göre; YDK tarafından emekli edilenler arasında önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun emniyetteki sağ kolu eski Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu da yer aldı. Holoğlu, Soylu’nun bakanlığı döneminde önce KOM Başkanı olmuş, ardından da KOM Başkanlığı’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı konumunda görev yaptı. Holoğlu’nun adı, halen ABD’de bulunan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın yurtdışına çıkmadan önce Bakan Soylu ile bakanlıktaki makamında görüşmesini organize edilmesi ve görüşmede bulunması sebebiyle gündeme gelmişti.

YDK’ca gerçekleştirilen emeklilik işlemleri sonrasında birinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi işlemleri gündeme gelecek.

