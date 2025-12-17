Rafa Silva Fenerbahçe derbisine çıkacak mı? Beklenen haber...

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın durumu belirsizliğini koruyor. Kendini hazır hissetmediği için Trabzonspor maçında kadroda yer almayan Portekizli futbolcunun, Rizespor ve Fenerbahçe maçlarında oynayıp oynamayacağı henüz netleşmedi.

Beşiktaş'ta Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın durumu netlik kazanmadı. Siyah-beyazlı ekipte yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.

TRABZONSPOR MAÇINDA KADROYA GİRMEDİ

BeIN Sports'un haberine göre Rafa Silva, kendisini hazır hissetmediğini belirterek Trabzonspor maçında kadroda yer almak istemedi. Teknik heyetin bu doğrultuda oyuncuyu maç kadrosuna dahil etmediği aktarıldı.

GELECEK MAÇLAR İÇİN KARAR VERİLMEDİ

Portekizli futbolcunun, Rizespor ve Fenerbahçe karşılaşmalarında forma giyip giymeyeceğinin henüz netleşmediği bildirildi. Teknik heyetin, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor.

SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Trabzonspor maçı öncesinde konuşan teknik direktör Sergen Yalçın, Rafa Silva ile yapılan görüşmelere değinmişti. Yalçın, oyuncunun hazır olmadığını ve kadroda yer almak istemediğini söylediğini belirterek, "Kendisi 'kadroya girebilirim' derse alırız, problem yok" ifadelerini kullanmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.