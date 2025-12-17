Okan Buruk çok istiyor! Galatasaray yeni orta sahasını buldu:" Gitmeme izin verin"

6 ay sonra serbest

Milli futbolcunun yaklaşık 6 ay sonra serbest kalacak olması, sarı-kırmızılıların elini güçlendiriyor. Galatasaray’ın, Borussia Dortmund ile yapılacak görüşmelerde transferi 2-2.5 milyon euro bandında sonuçlandırmayı hedeflediği ifade ediliyor.