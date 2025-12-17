Okan Buruk çok istiyor! Galatasaray yeni orta sahasını buldu:" Gitmeme izin verin"
Galatasaray, devre arası transfer döneminde orta sahaya önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Borussia Dortmund'da forma şansı bulmakta zorlanan futbolcuyu gündemine aldı.
Galatasaray, ara transfer dönemine yönelik planlamasında orta saha hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir isim gündeme geldi.
Mynet'te yer alan habere göre, teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray yönetimi, 27 yaşındaki Salih Özcan’ı kadroya katmak için şartları araştırmaya başladı.
Oyuncunun sözleşmesinin bitimine kısa süre kalması, transferi cazip hale getiren en önemli unsurlar arasında yer alıyor.
6 ay sonra serbest
Milli futbolcunun yaklaşık 6 ay sonra serbest kalacak olması, sarı-kırmızılıların elini güçlendiriyor. Galatasaray’ın, Borussia Dortmund ile yapılacak görüşmelerde transferi 2-2.5 milyon euro bandında sonuçlandırmayı hedeflediği ifade ediliyor.