Fenerbahçe'de transfer listesinin başındaki isim belli oldu! Kulüp ile görüştüler

Fenerbahçe Sadettin Saran başkanlığında ilk ara transfer dönemini geçirecek. Kadro kalitesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer listesinin başındaki ismin PSV forması giyen Joey Veerman olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe, Sadettin Saran yönetiminde gireceği ilk ara transfer dönemine iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Süper Lig’de zirve takibini sürdüren, UEFA Avrupa Ligi’nde ise ilk 8 hedefinden kopmak istemeyen sarı-lacivertliler, kadro kalitesini artırmak için düğmeye bastı.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda transferde ilk hamlenin orta saha bölgesine yapılması planlanıyor. Hem oyun kurulumunda hem de skor katkısında fark yaratabilecek bir isim arayışında olan Fenerbahçe yönetimi, Avrupa pazarında öne çıkan futbolcuları mercek altına aldı.

Mynet'te yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin orta saha için listenin başına yazdığı isim PSV forması giyen Joey Veerman oldu. 27 yaşındaki Hollandalı futbolcu, bu sezon çıktığı 22 maçta 8 gol ve 7 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen Veerman’ın PSV ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Alternatif Kenneth Taylor

Fenerbahçe’nin Veerman transferinde istediği şartları oluşturamaması halinde rotayı yine Hollanda’ya çevireceği ifade ediliyor. Listenin ikinci sırasında Ajax’ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kenneth Taylor yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin, genç futbolcunun mali koşulları hakkında Ajax’tan bilgi aldığı belirtiliyor. Taylor, bu sezon 18 karşılaşmada 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Piyasa değeri 23 milyon euro olan futbolcunun sözleşmesi ise 2027’de sona eriyor.