İş Bankası ve Türk Telekom desteğiyle ortaokullara yazılım eğitimi

Türkiye İş Bankası ve Türk Telekom tarafından desteklenen, Okul Destek Derneği'nin ortaokul öğrencilerinin 'Bilgisayar Bilimi ve Yazılım' dersine yönelik uzaktan eğitim programı başladı.

Abone ol

İş Bankası ve Türk Telekom'dan yapılan ortak açıklamaya göre, program kapsamında devlet okullarında 5. ve 6. sınıf ortaokul öğrencilerinin 'Bilgisayar Bilimi ve Yazılım' derslerindeki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla bilişimin yanı sıra fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanında eğitimler veriliyor.

İş Bankası ve Türk Telekom desteğiyle hayata geçirilen programda, dijital teknolojilerden yararlanarak ortaokul öğrencilerine ücretsiz uzaktan eğitim desteği sunan Okul Destek Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün (YEĞİTEK) yönlendirme ve işbirliği ile hazırladığı ders içeriklerini bilişim teknolojileri ve STEM alanında daha geniş bir öğrenci kitlesine ulaştırmayı hedefliyor.

'İşbirliğinin kapsamını genişlettik'

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, eğitim alanında gerçekleştirdikleri projelerde eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamanın, her zaman öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

Sözen, 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesindeki çocukların eğitimden kopmaması için Okul Destek Derneği ile bir araya geldiklerine ve işbirliği başlattıklarına değindi.

Söz konusu işbirliğinin, deprem bölgesindeki illerle sınırlı kalmadığını ve zamanla devlet okullarında öğrenim gören ortaokul öğrencilerine matematik, fen bilimleri, Türkçe ve İngilizce gibi temel derslerde ücretsiz ve çevrim içi destek sağlayan kapsamlı bir programa dönüştüğünü aktaran Sözen, şunları kaydetti:

'Bugün 5 bini aşkın öğrencinin yararlandığı projede, Okul Destek Derneği ekibi sadece uzaktan ders anlatmakla yetinmiyor, katılan öğrencilerin gelişimini de nicel verilerle yakından takip ediyor. Yapılan ölçümler, ders bazında yıllık yüzde 15-30 arasında akademik gelişime işaret ediyor. Akademik başarıdaki artışın yanında belki daha da önemlisi, çocuklarımızın öz güvenlerinin güçlendiğini, derse katılımlarının arttığını, yanlış yapmaktan daha az çekindiklerini görüyoruz. Her 10 öğrenciden 7'sinin ileride gönüllü olarak eğitime katkı sunmak istemesi ise projenin yalnızca bugünü değil, yarını da dönüştüren, çarpan etkisi yüksek bir model olduğunu gösteriyor.'

Sözen, söz konusu modeli, çağın gerekliliği dijital yetkinliklerle daha da zenginleştirmeye karar verdiklerini, Okul Destek Derneği'nin programına eklenen bilgisayar bilimi ve yazılım odaklı derslerle çocukların hem dijital okuryazarlıklarının hem de bilişim teknolojilerindeki becerilerinin gelişmesine katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

Sözen, 'Derslerin projeye dahil edilmesiyle, önümüzdeki dönemde akademik gelişim oranlarının daha da artacağına ve çok daha fazla öğrencimizin geleceğe daha donanımlı ve öz güvenli hazırlanacağına inanıyorum.' değerlendirmesini yaptı.

'Eğitimde fırsat eşitliği yaratacak projeleri hayata geçiriyoruz'

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden de Türkiye'nin dijital dönüşümüne sağladıkları katkılarla, pek çok alanda dijitalleşmenin lokomotifi konumunda bulunduklarını ifade etti.

Herkes için erişilebilir teknolojiler hayata geçirirken, eğitim ve teknolojiyi bütünleştirdikleri çalışmalarıyla eğitimde fırsat eşitliği sunma vizyonlarını sürdürdüklerini aktaran Özden, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Eğitim teknolojileri alanındaki iştirakimiz Sebit'in sunduğu Vitamin ve Raunt, yapay zeka destekli Jetders uygulaması gibi ürünlerimizle sınavlara hazırlık sürecinde öğrencilere 360 derece destek verirken, dijital eğitim kaynaklarımızı daha fazla öğrenciye ulaştırmak için yeni işbirlikleri geliştiriyoruz. Bu kapsamda, ortaokul öğrencilerine sağladığı desteklerle öne çıkan Okul Destek Derneği ve ülkemizin önemli kurumlarından İş Bankası ile yaptığımız işbirliği doğrultusunda, Okul Destek Derneği'ne bağlı gönüllü eğitmen ve öğrencilere derslerini takip edebilecekleri platformlarda geçerli 10 GB internet desteği sunuyoruz. Böylece, öğrencilerin eğitim içeriklerine erişimini kolaylaştırmış oluyoruz. Türk Telekom olarak, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren projelerimizle ülkemizin geleceği olan öğrencilerin yanında olmaya devam edeceğiz.'

'Temel bilimlerde sürdürülebilir ve ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz'

Okul Destek Derneği Başkanı Orkun Oğuz, YEĞİTEK'in desteğiyle, geçen yıl pilot uygulamasını gerçekleştirdikleri çalışmayı bu yıl kendi yürütücülüklerinde daha da yaygınlaştırarak sürdürmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

Türkiye İş Bankası'nın eğitime verdiği güçlü katkı ve Türk Telekom'un sunduğu 10 GB internet desteğiyle öğrencilerinin ve gönüllülerinin çevrim içi derslerine kesintisiz erişiminin kolaylaştığını vurgulayan Oğuz, şu ifadeleri kullandı:

'Farklı eğitim teknolojilerinden yararlanarak MEB müfredatı ve uluslararası iyi örnekler doğrultusunda MEB'e bağlı devlet okullarında eğitim alan ortaokul öğrencilerinin başta matematik, fen bilimleri, bilgisayar bilimi ve yazılım olmak üzere derslerdeki bilgi düzeylerini artırmalarına, yaratıcı, analitik ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine, ücretsiz, çevrim içi küçük sınıflarla ve gönüllü eğitmenler eşliğinde uzaktan destek veriyoruz. Türkiye'nin eğitim alanındaki en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olarak, daha fazla çocuğa temel bilimlerde sürdürülebilir ve ücretsiz eğitim imkanı sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yolda değerli katkıları için MEB'e, Türkiye İş Bankası'na ve Türk Telekom'a teşekkür ederiz.'