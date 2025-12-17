BIST 11.280
DOLAR 42,72
EURO 50,07
ALTIN 5.930,58
HABER /  DÜNYA

Fransa videosu olay oldu milyonlarca insan gerçek sandı Macron uyardı

Fransa videosu olay oldu milyonlarca insan gerçek sandı Macron uyardı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yapay zekayla üretilen ve Fransa’da darbe olmuş gibi gösteren bir videonun çevrim içi platformda yayılması üzerine, sosyal medyada dezenformasyona karşı uyardı.

Abone ol

Macron, Marsilya’da La Provence gazetesinin etkinliğinde yaptığı konuşmada, Fransa’da darbe yapılmış gibi gösteren yapay zeka üretimi videonun sosyal medya platformu Facebook’ta yayılması üzerine, Afrikalı bir devlet başkanının kendisine ulaştığını söyledi.

Pazar günü “Afrikalı meslektaşlarından birinin” kendisine “Sevgili Başkan, ülkenizde neler oluyor? Çok endişeliyim” şeklinde bir mesaj gönderdiğini dile getiren Macron, Facebook’ta milyonlarca izlenen yapay zeka videosu nedeniyle insanların Fransa’da gerçekten darbe olduğuna inandığını anlattı.

Macron dezenformasyon yayan bu videonun kaldırılması için Facebook’tan talepte bulunduklarını ancak sosyal medya platformunun “hizmet şartlarını ihlal etmediği” gerekçesiyle videoyu kaldırmayı reddettiğini söyledi.

Böyle videoların yayılmasını ve bu yayılmanın önüne geçilememesini, demokrasiler için bir “tehlike” olarak niteleyen Macron, sosyal medyadaki dezenformasyona karşı uyarıda bulundu.

Bu bağlamda Macron, ulusal ve Avrupa Birliği (AB) düzeyinde mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Huawei FreeClip 2 Türkiye'de satışa çıktı
Huawei FreeClip 2 Türkiye'de satışa çıktı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan Netanyahu'nun iddiasına ilişkin açıklama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan Netanyahu'nun iddiasına ilişkin açıklama
Davutoğlu'nun acı günü
Davutoğlu'nun acı günü
235 emniyet müdürü emekli edildi
235 emniyet müdürü emekli edildi
Emanet deposu soygununda flaş gelişme! Firari şüpheli ve eşi...
Emanet deposu soygununda flaş gelişme! Firari şüpheli ve eşi...
NASA, Dünya'nın çıplak gözle görülemeyen "hidrojen tacını" görüntüledi
NASA, Dünya'nın çıplak gözle görülemeyen "hidrojen tacını" görüntüledi
Fevzi Çakır'ın istifasının perde arkası! Meğer Mehmet Akif Ersoy bir videosunu...
Fevzi Çakır'ın istifasının perde arkası! Meğer Mehmet Akif Ersoy bir videosunu...
CHP Genel Başkanı Özel, Durbay ailesiyle taziye kabulüne devam etti
CHP Genel Başkanı Özel, Durbay ailesiyle taziye kabulüne devam etti
Gazze'deki Sivil Savunma: Soğuk havaların başlamasından bu yana 17 kişi soğuktan hayatını kaybetti
Gazze'deki Sivil Savunma: Soğuk havaların başlamasından bu yana 17 kişi soğuktan hayatını kaybetti
Rafa Silva Fenerbahçe derbisine çıkacak mı? Beklenen haber...
Rafa Silva Fenerbahçe derbisine çıkacak mı? Beklenen haber...
İstanbul'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı
İstanbul'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı
Şimşek: ‘Asgari’nin maliyeti 1,1 trilyon lira
Şimşek: ‘Asgari’nin maliyeti 1,1 trilyon lira