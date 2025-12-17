BIST 11.293
DOLAR 42,72
EURO 50,23
ALTIN 5.961,61
HABER /  SPOR

Fenerbahçe’de Tedesco’nun maliyeti belli oldu

Fenerbahçe’de Tedesco’nun maliyeti belli oldu

Fenerbahçe’nin yeni çalıştırıcısı Domenico Tedesco’nun mali şartları kamuoyuna yansıdı. Tecrübeli teknik adamın sarı-lacivertli kulüpten yıllık 400 bin Euro garanti ücret alacağı ve bu meblağın 10 taksit halinde aylık 40 bin Euro olarak ödeneceği öne sürüldü. Söz konusu rakamın, Avrupa standartlarının ve kulübün hedeflerinin gerisinde kaldığını düşünen taraftarlar, sosyal medyada ücretin yetersizliği üzerine yoğun bir tartışma başlattı.

Abone ol

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun sarı-lacivertli kulüpten kazandığı maaş kamuoyunda tartışma yarattı.

YILLIK 400 BİN EURO KAZANIYOR

Edinilen bilgilere göre Domenico Tedesco, Fenerbahçe'den yıllık 400 bin Euro maaş alıyor. Sözleşme kapsamında ödeme planının 10 ay üzerinden yapıldığı, aylık ücretin ise 40 bin Euro olduğu öğrenildi.

TARAFTARLAR ARASINDA TARTIŞMA BAŞLADI

Açıklanan maaş rakamı, bazı Fenerbahçe taraftarları tarafından düşük bulundu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, teknik direktörlük seviyesi ve sorumluluklar göz önüne alındığında ücretin yetersiz olduğu yönünde görüşler dile getirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Muş'ta tarihi eser kaçakçılığı! Silah, mühimmat, sikke ve objeler ele geçirildi
Muş'ta tarihi eser kaçakçılığı! Silah, mühimmat, sikke ve objeler ele geçirildi
Hepsiburada'dan yeni yıla özel kampanya
Hepsiburada'dan yeni yıla özel kampanya
BBVA'dan OpenAI ile yapay zeka tabanlı bankacılık işbirliği
BBVA'dan OpenAI ile yapay zeka tabanlı bankacılık işbirliği
Türk-İş: "Bizimle kimse görüşmedi, masada değiliz
Türk-İş: "Bizimle kimse görüşmedi, masada değiliz
Şirket sahibinden şok iddia! Gözaltına alındılar
Şirket sahibinden şok iddia! Gözaltına alındılar
"Çatlı" filmi ne zaman vizyona girecek? Çekimlerde sona yaklaşıldı
"Çatlı" filmi ne zaman vizyona girecek? Çekimlerde sona yaklaşıldı
1,5 milyon vatandaşın borcu silinecek! Devletten milyarlık af
1,5 milyon vatandaşın borcu silinecek! Devletten milyarlık af
İştahsız kedisini veterinere götürdü "Görünce şok yaşadık"
İştahsız kedisini veterinere götürdü "Görünce şok yaşadık"
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Rafa Silva için fiyat açıkladı: Veren alır
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Rafa Silva için fiyat açıkladı: Veren alır
sahibinden.com'un "Otomobil Piyasası Görünümü" raporu yayımlandı
sahibinden.com'un "Otomobil Piyasası Görünümü" raporu yayımlandı
Meclis'te Terörsüz Türkiye görüşmesi
Meclis'te Terörsüz Türkiye görüşmesi
Fenerbahçe'de transfer listesinin başındaki isim belli oldu! Kulüp ile görüştüler
Fenerbahçe'de transfer listesinin başındaki isim belli oldu! Kulüp ile görüştüler