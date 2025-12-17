Fenerbahçe’de Tedesco’nun maliyeti belli oldu

Fenerbahçe’nin yeni çalıştırıcısı Domenico Tedesco’nun mali şartları kamuoyuna yansıdı. Tecrübeli teknik adamın sarı-lacivertli kulüpten yıllık 400 bin Euro garanti ücret alacağı ve bu meblağın 10 taksit halinde aylık 40 bin Euro olarak ödeneceği öne sürüldü. Söz konusu rakamın, Avrupa standartlarının ve kulübün hedeflerinin gerisinde kaldığını düşünen taraftarlar, sosyal medyada ücretin yetersizliği üzerine yoğun bir tartışma başlattı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun sarı-lacivertli kulüpten kazandığı maaş kamuoyunda tartışma yarattı.

YILLIK 400 BİN EURO KAZANIYOR

Edinilen bilgilere göre Domenico Tedesco, Fenerbahçe'den yıllık 400 bin Euro maaş alıyor. Sözleşme kapsamında ödeme planının 10 ay üzerinden yapıldığı, aylık ücretin ise 40 bin Euro olduğu öğrenildi.

TARAFTARLAR ARASINDA TARTIŞMA BAŞLADI

Açıklanan maaş rakamı, bazı Fenerbahçe taraftarları tarafından düşük bulundu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, teknik direktörlük seviyesi ve sorumluluklar göz önüne alındığında ücretin yetersiz olduğu yönünde görüşler dile getirildi.