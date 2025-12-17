Dursun Özbek'ten Galatasaray camiasına çağrı! "Dört bir koldan saldırılar devam ediyor"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid ve Manchester City maçlarından alacakları iyi sonuçlarla Avrupa'da yola devam etmeyi amaçladıklarını belirtti. Camiaya birlik olma çağrısı yapan Özbek, "Bizi yolumuzdan alıkoymak için dört bir koldan saldırılar devam ediyor. Bu saldırılara karşı bundan önce yaptığımız gibi yine birlik olarak tüm bu planları boşa çıkartacağız." dedi.

Başkan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün RAMS Park'taki aralık ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özbek, Galatasaray Adası'nın üyeler için harika bir tesis olduğunu belirterek "Geçtiğimiz sene başladığımız güçlendirme ve altyapı çalışmalarının bir bölümüne yaz ayları yaklaşınca ara vermiştik. Şimdi bu çalışmaları tamamlamak istiyoruz. Adamız, 22 Aralık'tan itibaren bir süre hizmet veremeyecek. Havuzun etrafında güçlendirme çalışması yapmamız lazım. Havuzun etrafı, kazıklar üstünde duruyor. Şimdi o kazıkların yenilenmesi için çalışacağız. İnşaatımız bitimi ile beraber adanın iskan belgesi için başvuracağız. Kültür ve Turizm Bakanlığından alacağımız özel belgeyle, adanın bundan sonraki faaliyetlerini yasalara uygun bir şekilde yapmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kulüplerin gayrimenkullerini en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini aktaran Özbek, "Beyoğlu Hasnun Galip Binası'nı incelettik. Bu binanın kullanılması için çok fazla talep geldi. Bu bina çok eski. İlaveler yapılmış. İstanbul, deprem bölgesi. Depremin oluşturacağı hasarla ilgili endişelerim vardı. Bu yüzden incelemeler yaptırdım. Belediyenin raporu, elime geçti. Bu binanın iskan edilemez olduğunu belirttiler. Ya binayı güçlendirmemiz lazım ya da yıkıp yeniden yapmamız lazım. Önümüzdeki ilk genel kurulda sizlerin önüne bu konuyu getireceğim. Bu bina, bizim tarihimizi yansıtıyor. Orada yaşayan hatıralarımızın kaybolmaması için bunu yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

"Yüz yılının projesi"

Aslantepe projesi ile ilgili bilgilendirmede bulunan Özbek, "Aslantepe'deki yapımızın bir spor kompleksi haline gelmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığına bir proje sunduk. Oradan onay aldık. Orada voleybol, basketbol ve salon sporlarını yapabileceğimiz bir yapı var. Ayrıca yüzme faaliyetleri ve konaklarımızı yapacağımız bir tesis de proje içinde bulunuyor. Stattaki ofislerin dağınıklığı da faaliyetlerimize engel teşkil ediyor. Yönetim masrafları da en yüksek seviyeye çıktı. Güvenliği sağlamak da zor. Bu kadar büyük bir alana yayıldığınızda güvenlik masrafları artıyor. Aslantepe'deki yapılanmayla daha derli toplu bir yönetim binası yapacağız. Her şey hazır. Kısmet olursa mart veya nisan ayı başında temel atacağız. Aslantepe'deki proje, Galatasaray için yüz yılının projesi olacak. Bu proje ile tesisleşme tamamlanacak." değerlendirmesini yaptı.

Kemerburgaz'da futbol takımının kamp tesisleri ve saha çalışmalarının bittiğini aktaran Özbek, "Oradaki projemiz, henüz tamamlanmadı. Altyapıya hitap edecek sahalarının ve tribünün yapılması lazım. Orada zemin etütleri yapıldı. Bu tesisin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tesisin stada yakın olması bize kolaylık sağlamaktadır." dedi.

Mecidiyeköy'deki projeye de değinen Özbek, "Bazı olumsuzluklar yaşadık. 2 aydır hızlı ilerliyoruz. Nisan sonu veya mayıs başında oradaki proje bitmiş olacak. Satmış olduğumuz bazı dairelerin tapusunu vermiştik. Florya'daki projenin de ihalesi yapılmıştı. Oradaki çalışmalar devam ediyor. İhaleyi alan firmayla görüşmeye devam ediyoruz. Bu proje, Galatasaray Kulübünün onayından geçmek zorunda. Önümüzdeki hafta, ihaleyi alan firmayla toplantı yapacağım. Bununla ilgili sizi bilgilendireceğim." şeklinde konuştu.

Özbek, kulübün amatör şubeleri için sezon başında çok önemli hedefler koyduklarını aktararak, "Bu hedeflere ilerlemeye devam ediyoruz. İşimiz kolay değil. Her arkadaşımız, büyük bir inançla çalışıyor. Futbol takımımız, Sportif AŞ'nin altında faaliyet gösteriyor. Diğer branşlarımız, sizlerin ve sponsorların desteğiyle en başarılı faaliyeti göstermek için çalışıyor. 2022'de bunun eksikliğini yaptığımız genel kurulda anlatmıştım. Galatasaray, her dalda başarılı olmak zorunda. Her zaman 'Olimpik sporları Türkiye'ye getiren kulüp Galatasaray.' diyoruz. Florya projesiyle ilgili bir gelirimiz var. Bu geliri bloke hesaba koyacağız. Bu hesaptan alınacak getiriyi, amatör şubeler için kullanacağız. Bu fikri genel kurulda kabul ettiniz. Bu faaliyetlerimizle beraber amatör şubelerimizin başarı çizgisi yükselmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizi şaşırtmaya devam ediyorlar"

Futbol takımı için bu sezon Avrupa hedefi koyduklarına dikkati çeken Özbek, şunları kaydetti:

"Geçen hafta aldığımız sonuç bizi üzdü. Yolumuza aynı inançla devam ediyoruz. Önümüzdeki iki maç var. Bu iki maçtan en iyi sonucu elde edip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiamıza devam etmek istiyoruz. Kimsenin bu konuda şüphesi olmasın. Bütün bunların yanında bizi yolumuzdan alıkoymak için dört bir koldan saldırılar devam ediyor. Tarafsız olması gereken makamların Galatasaray'ı hedef alan açıklamalarını izliyorsunuz. Yöneticilerimize ve kulübümüze verilen ağır cezaları görüyorsunuz. Maçlarımızdan sonra yapılan rakip kulüp açıklamalarını görüyorsunuz. Sonra bu kulüplerin diğer maçlarda sessiz kalmalarını da görüyorsunuz. Üç buçuk senedir bu görevdeyiz. Her türlü saldırıyı ve aşağıya çekme çabalarını gördük sanıyorduk. Bizi şaşırtmaya devam ediyorlar. Dördüncü senede aynı çalışmalar maalesef devam ediyor. Bu saldırılara karşı yine birlik olarak bu planları boşa çıkartacağız. Galatasaray camiasının bu tür durumlarda verdiği reaksiyon ve destek, beni her zaman gururlandırmıştır. Bu birlik ve beraberlik ortamının devam etmesini istiyorum. Bu birlik ve beraberlik devam ederse ne yaparlarsa yapsınlar, Galatasaray'ın başarısını engelleyemezler."