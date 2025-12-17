Hayat Finans kar payı oranında sektör ortalamasının üzerine çıktı

Hayat Finans'ın yenilikçi ürünü "Hayat Avantajlı Hesap"ta 16 Aralık itibarıyla kar payı oranı yüzde 40,79 olarak gerçekleşerek, sektör ortalamasının üzerine çıktı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Hayat Finans, Hayat Avantajlı Hesap'ın sunduğu avantajları güçlendirdi.

Banka 50 bin liradan 2 milyon liraya kadar birikimlere eşit ve yüksek oranda kazanç imkanı sunan ürünüyle katılım bankacılığında hem sürdürülebilir hem de kapsayıcı getiri anlayışının öncülüğünü üstleniyor.

Reel getiri performansıyla dikkati çeken ürün, 16 Aralık itibarıyla 32 gün vadeli hesapta yüzde 40,79 brüt yıllık kar payı oranı sundu ve 100 bin lira için 2 bin 950 lira 32 kuruş net kar dağıttı.

Aynı dönemdeki sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşen oranlar, modelin hem prensip hem performans tarafında güçlü konumda durduğunu gösterdi.

Ürün, 50 bin liradan 2 milyon liraya kadar olan tüm birikimlere aynı kar payı oranını uyguluyor. Söz konusu oran, hesap açılışında tüm bireysel kullanıcılara sunuluyor.

Kullanıcı, Hayat Finans'ın dijital ürünlerini aktif şekilde kullandıkça aynı kar payı oranından yararlanmaya devam ediyor.

Dijital bankacılığın yenilikçi yapısına sahip ürün, en az 32 gün vadeyle açılabiliyor ve 365 güne kadar esnek vadelerde kullanılabiliyor.

Kullanıcılar, yatırım tutarına göre farklı vadeler seçerek birden fazla hesap açabiliyor, vade sonunda elde edilen kazancı yeniden değerlendirme fırsatı buluyor. İşlemler, Hayat Finans'ın dijital bankacılık kanalları üzerinden gerçekleştiriliyor.

"Bankacılığı özgürleştiren yeniliği hayata geçirdik"

Açıklamada görüşlerin yer verilen Hayat Finans Genel Müdürü Galip Karagöz, ürünle bankacılığı özgürleştiren yeniliği hayata geçirdiklerini belirtti.

Dijital banka olarak düşük operasyonel maliyetlerinin sağladığı avantajları kullanıcılara sunarak, rekabette fark yaratmaya devam etiklerini aktaran Karagöz, şu ifadeleri kullandı:

"Hayat Avantajlı Hesap, dijital bankacılık sayesinde eşit ve daha karlı kazanç fırsatlarının mümkün olabileceğini gösteren yenilikçi bir model. Kar payı oranlarımızın katılım bankacılığı prensipleri gereği, piyasa koşullarına, fonların reel sektördeki getirisine ve rekabete bağlı olarak sıklıkla değişmekte olduğunu belirtmekte fayda var."

Karagöz, tasarruf sahiplerini "değer odaklı yaklaşım" ile desteklemeyi sürdüreceklerine işaret ederek, dijital güçlerini katılım finans değerleriyle birleştirerek daha adil, şeffaf ve erişilebilir bankacılık modelleri geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.