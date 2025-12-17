Davutoğlu'nun acı günü

Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aile büyüğü Gülşen Davutoğlu’nun hayatını kaybettiğini duyurdu; cenaze namazının ikindi vakti Bahçelievler Metin Şar Camii’nde kılınacağını, defnin Edirnekapı Hava Şehitliği’ndeki aile kabristanına yapılacağını açıkladı.Abone ol
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ailelerinde bir vefat yaşandığını duyurdu. Davutoğlu, “Aile büyüğümüz, kıymetli yengem Gülşen Davutoğlu Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur” ifadelerini kullandı.
Paylaşımda cenaze törenine ilişkin bilgilere de yer veren Davutoğlu, Gülşen Davutoğlu’nun cenaze namazının Bahçelievler Metin Şar Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacağını, ardından Edirnekapı Hava Şehitliği’ndeki aile kabristanına defnedileceğini belirtti.
Ahmet Davutoğlu, mesajını “Ruhu şad olsun. Dualarınızı bekleriz” sözleriyle tamamladı.