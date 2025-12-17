Türk-İş: "Bizimle kimse görüşmedi, masada değiliz

Asgari ücret görüşmelerinde "diyalog" krizi patlak verdi. Çalışma Bakanı Işıkhan’ın "taraflarla görüşüyoruz" açıklamasına yanıt veren Türk-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Bizimle kimse görüşmedi, masada değiliz ve toplantılara katılmayacağız" diyerek kapıları kapattı. İşçi tarafının en büyük konfederasyonunun bu resti, yarın yapılacak ikinci toplantı öncesi süreci çıkmaza soktu.

Milyonların gözü kulağı yarın yapılacak ikinci asgari ücret toplantısındayken, işçi tarafının en büyük temsilcisi Türk-İş’ten süreci kilitleyecek bir hamle geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın "Taraflarla görüşüyoruz" yönündeki açıklamasına tepki gösteren Türk-İş, kendileriyle hiçbir temas kurulmadığını belirterek masayı terk ettiklerini yineledi.

IŞIKHAN: "SOSYAL DİYALOG SÜRECİ İŞLİYOR"

TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Vedat Işıkhan, asgari ücrette henüz bir rakam telaffuz etmek için erken olduğunu ifade etmişti. Işıkhan, "Süreç devam ediyor. Tarafların görüşlerini alıp değerlendirmek gerekiyor. Bu süreçte sosyal diyaloğu en güçlü şekilde kullanacağız" diyerek uzlaşı mesajı vermişti.

TÜRK-İŞ: "KİMSE BİZİMLE GÖRÜŞMEDİ, MASADA YOKUZ"

Bakan Işıkhan’ın bu açıklamalarına yanıt gecikmedi. CNBC-e’ye konuşan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, bakanlığın "diyalog" söylemini sert bir dille reddetti. Ağar, Türk-İş’in asgari ücret belirleme sürecinin dışında bırakıldığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakan 'taraflarla görüşüyoruz' diyor ama bizimle kimse görüşmedi. İlk toplantıdan önce neden katılmadığımıza dair gerekçelerimizi net bir şekilde iletmiştik. Şu an aynı noktadayız; biz masada yokuz ve komisyon toplantılarına katılmayacağız."



KOMİSYON YARIN TOPLANIYOR, İŞÇİ TEMSİLCİSİ BELİRSİZ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısının yarın yapılması planlanıyor. Ancak Türk-İş’in "katılmayacağız" resti, komisyonun meşruiyeti ve işçi tarafının temsili konusunda büyük bir soru işareti yarattı. İşçi kesiminin enflasyon karşısında ezilmeyecek bir rakam talebi sürerken, taraflar arasındaki bu kopukluğun nihai karara nasıl yansıyacağı merak konusu.