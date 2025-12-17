Dünyaca ünlü rock yıldızları İstanbul'a geliyor! İşte o tarih

Dünyaca ünlü rock yıldızları, 2026 yılında İstanbul'daki farklı mekanlarda gerçekleşecek konserlerle hayranlarıyla buluşacak.

Kariyeri boyunca "Because the Night" ve "People Have the Power" gibi şarkılara imza atan, "Just Kids" kitabıyla edebiyat dünyasında da yer edinen Patti Smith, uzun bir aranın ardından 17 Mayıs 2026'da Bonus Parkorman'da sahne alacak.