Fevzi Çakır'ın istifasının perde arkası! Meğer Mehmet Akif Ersoy bir videosunu...

Show TV'nin ekran yüzlerinden Fevzi Çakır dün istifa ettiğini duyurmuştu. Fevzi Çakır'ın açıklamasındaki "gerçekler ortaya çıktı, organize bir yapı vardı" satırları dikkat çekti. Herkesin aklındaki istifanın perde arkasında ne vardı sorusunun yanıtını İsmail Saymaz, canlı yayında aktardı. Meğer sebebi Mehmet Akif Ersoy ve bir videoymuş. Bu arada Mehmet Akif Ersoy'un yeni avukatının Dilan Polat'ın avukatı olduğu ortaya çıktı.

Halk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programına katılan İsmail Saymaz, merak yaratan Fevzi Çakır'ın istifasının perde arkasını aktardı. Show TV Ankara temsilcisi Fevzi Çakır ile istifası sonrasında konuşan İsmail Saymaz, şu bilgileri verdi:

-"Fevzi bana dedi ki: ‘Ben zaten bir buçuk aydır ayrılmak istediğimi söylüyordum. Çünkü bu iklimin, bu şeyin dışına çıkmak istiyordum"

İSTİFANIN PERDE ARKASI BİR VİDEO...

Fevzi Çakır'ın rahatsızlığının sebebi kendisine yönelik bir süredir devam eden yıpratma ve karalama girişimleri olmuş. Bunun merkezinde de bir video var. Bu videoyu Mehmet Akif Ersoy'un dağıttığına inanıyor. İsmail Saymaz şu bilgiyi verdi:

-"Bu videonun Mehmet Akif Ersoy tarafından gezdirildiğini, sağda solda dolaştırıldığını söyledi. Dolayısıyla böyle bir yapılanmanın zaten hedefinde olduğunu anlattı. Videoda ne vardı?

-2023 yılı Mayıs ayında Cumhurbaşkanı seçim öncesinde seçimin tahmini üzerine görüşü soruluyor. O da Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanacağını düşünüyor. ‘İyi de bunu o günlerde düşünen çok sayıda insan vardı. Yani pekala olabilirdi’ dedi"

-Bu video Mehmet Akif Ersoy’dan Sabah yazarı Dilek Güngör’e nasıl gidecek ki bu yani? Fevzi, Mehmet Akif Ersoy göndermediyse gitmez. Dolayısıyla Fevzi Çakır, bunun da kendisine dönük siyasi bir operasyon olduğunu söylüyor

Mehmet Akif Ersoy'un yeni avukatı

Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu testi pozitif çıkınca avukatını değiştirdi. Ersoy'un anlaştığı yeni avukat Hüseyin Kaya... Hüseyin Kaya Dilan Polat'ın da avukatıydı. Avukatın Milli Görüş geleneğinden olduğunu belirten İsmail Saymaz, şunları söyledi:

-"Hüseyin Kaya'nın eskiden AK Parti ya da Milli Görüş'e yakın olması ya da ailesinden bazı bireylerin yargıda bulunmuş olması mı tercih edilmesinin sebebi bilmiyorum. Ben şahsen kendisini tanıyorum. Diyaloğum da var. AK Partili olduğunu söyleyemem. Ancak yargı bürokrasisinde bazı ilişki yakınlıkları var. Ya da geçmişte öyle bir siyasi, yani Milli Görüş geleneğinden olduğu için bir tesiri olur ümidiyle mi bu dosyaya dahil oldu bilmiyorum. Ancak tabii daha önceden Dilan Polat'ın avukatlığını yaptığı, bugün de Mehmet Akif Ersoy'un avukatlığını aldığı anlaşılıyor"