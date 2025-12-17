Nur Köşker evli mi eşi kimdir? Boğaziçi mezunu olan spiker neden konuşuluyor

Nur Köşker kimdir?

8 Temmuz 1994 doğumlu olan Nur Köşker, aslen Hataylı. Nur Köşker Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu. Kariyerine Sabah Gazetesi’nde stajyer editör olarak başlayan Nur Köşker, kısa süre sonra ATV’de muhabirliğe adım attı. Sahada edindiği deneyimin ardından 2021’de 24TV’ye geçen Nur Köşker burada “Kahve Molası”, “Esas Mesele” ve “Analiz Sentez” programlarında sunucu ve moderatör olarak görev aldı. 2023 yılında Habertürk TV’ye transfer olan Nur Köşker, istifa edene kadar burada Ana Haber Sunuculuğu görevini üstlendi.