Nur Köşker evli mi eşi kimdir? Boğaziçi mezunu olan spiker neden konuşuluyor
Spiker Nur Köşker medya dünyasını sallayan ifşaları ile konuşulmaya devam ediliyor. Yeni ifşalarda bulunan Nur Köşker evli olduğu dönemde başından geçenleri anlattı. Nur Köşker 2023'te dans eğitmeni olan eşi Mustafa Kemal Doğançay ile evlenmişti. Nur Köşker evli olduğu dönemde Mehmet Akif Ersoy'un da evli olduğunu ve tacizin o dönem başladığını söyledi. Peki kimdir Nur Köşker?
Medya camiası eski Habertürk spikeri Nur Köşker'in Mehmet Akif Ersoy ifşaları ile çalkalanıyor. Instagram hesabında yaptığı ifşaların ardından Boğaziçi mezunu olan ünlü spiker bu kez Sabah gazetesine konuştu. Nur Köşker'in 'cinsel ilişki' taciziyle ilgili iddiaları gündemi salladı. Nur Köşker'in yaşadıkları evli olduğu döneme denk geliyor. Peki kimdir Nur Köşker eşi kimdi neden boşandı?
Nur Köşker kimdir?
8 Temmuz 1994 doğumlu olan Nur Köşker, aslen Hataylı. Nur Köşker Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu. Kariyerine Sabah Gazetesi’nde stajyer editör olarak başlayan Nur Köşker, kısa süre sonra ATV’de muhabirliğe adım attı. Sahada edindiği deneyimin ardından 2021’de 24TV’ye geçen Nur Köşker burada “Kahve Molası”, “Esas Mesele” ve “Analiz Sentez” programlarında sunucu ve moderatör olarak görev aldı. 2023 yılında Habertürk TV’ye transfer olan Nur Köşker, istifa edene kadar burada Ana Haber Sunuculuğu görevini üstlendi.
Nur Köşker evli mi boşandığı eşi kimdir?
Nur Köşker Mart 2023 tarihinde evlendi. Eşi dans eğitmeni Mustafa Kemal Doğançay'dı. Bu evlilik Eylül 2024’te Habertürk TV’den ayrıldıktan kısa süre sonra bitti. Nur Köşker, 2024 yılında eşi Mustafa Kemal Doğançay'dan boşandı. Nur Köşker evliliğini bitirme sebebini açıklamadı.