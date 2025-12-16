İsrail'den Türkiye itirafı: Gazze'de masada olmazsa...

İsrail basını, Türkiye’nin davet edilmediği Gazze konulu toplantının bağlayıcı kararlar alınacak kritik bir zirve olmadığını yazdı. Jerusalem Post’a konuşan kaynaklar, üst düzey askeri ve siyasi katılımın bulunmadığını belirterek “Erdoğan’ın olmadığı masada karar çıkmayacak” ifadesini kullandı.

Tel Aviv'de Türkiye korkusu artıyor. Netanyahu yönetiminin açıklamalarına rağmen İsrail basınından flaş bir itiraf geldi. Jerusalem Post’a yer alan habere göre Türkiye'nin yer almadığı Gazze masasında bağlayıcı hiçbir karar çıkmayacak.

Jerusalem Post, Türkiye’nin davet edilmediği Gazze konulu toplantının sanıldığı gibi kritik bir zirve olmadığını yazdı. İsrail basınına göre söz konusu görüşmede herhangi bir karar alınmayacak, toplantı yalnızca sınırlı düzeyde temaslarla geçecek.

"ERDOĞAN'IN OLMADIĞI MASADA KARAR ÇIKMAYACAK"

Gazeteye konuşan kaynaklara göre söz konusu toplantı üst düzey bir zirve niteliği taşımıyor ve kritik kararların alınacağı bir platform değil.

Türkiye’nin dışlanmasına yönelik tartışmalara cevap veren kaynaklar doğrudan “Erdoğan’ın olmadığı masada karar çıkmayacak” dedi.

KARAR YOK, YETKİ YOK

Netanyahu çevrelerinin iddialarının aksine toplantıda bağlayıcı hiçbir karar çıkmayacağını vurgulayan kaynaklar, görüşmelerin yalnızca istişareyle sınırlı kalacağı, sahadaki dengeleri etkileyecek bir sonuç ortaya çıkmayacağı açıkladı.

ÜST DÜZEY ASKERİ KATILIM DA YOK

Jerusalem Post’un aktardığı bilgilere göre toplantıya ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) dahil üst düzey askeri ve siyasi yetkililer de katılmadı. Toplantı uluslararası güvenlik mimarisi açısından da çok kısıtlı bir ağırlığa sahip.

"TÜRKİYE’NİN DIŞARIDA KALMASI TESADÜF DEĞİL"

Haberde, Türkiye’nin Katar’da düzenlenen Uluslararası Barış Gücü görüşmelerine davet edilmediği bilgisi paylaşıldı. Toplantıya 45 ülkeden temsilci çağrılırken, İsrail’in Türkiye’nin muhtemel bir barış gücünde yer almasına izin vermeyeceğini açıkça dile getirmeye devam ettiği hatırlatıldı.