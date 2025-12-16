İmam Hatipli çıkan Ela Rümeysa Cebeci'nin test sonucu olay! İsmail Saymaz ifşası

Medya dünyası ünlü spikerlerin test sonuçları ile sallanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumunca (ATK) rapor hazırlandı. Rapora göre, Mehmet Akif Ersoy, Şevkiye Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Ebru Gülan, Buse Öztay ve Ela Rümeysa Cebeci'nin saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı. Ufuk Tetik'in saç ve kanında yapılan testlerin sonucu ise pozitif olarak belirlendi. Gizem Ayabaktı, Elif Kılınç ve Meltem Acet'in ise hem kanında hem de saç örneklerinde uyuşturucu testi negatif olarak sonuçlandı. Test sonucu pozitif çıkan Ela Rümeysa Cebeci ile ilgili İsmail Saymaz'ın verdiği detaylar ise şoke etti. İşte Ela Rümeysa Cebeci gerçeği ve İsmail Saymaz'ın ortaya döktükleri.