İmam Hatipli çıkan Ela Rümeysa Cebeci'nin test sonucu olay! İsmail Saymaz ifşası
TÜRKİYE medyasını sarsan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimlerden biri de Ela Rümeysa Cebeci olmuştu. Ele Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu test sonuçları ortaya çıktı. İmam Hatip mezunu spiker Ele Rümeysa Cebeci, esrar, kokain ve sentetik madde kullanmış. İsmail Saymaz, şoke eden uyuşturucu raporunu yorumlayıp "Bir kolonya içmediği kalmış' dedi. Peki gündeme oturan Ela Rümeysa Cebeci kimdir nereden mezun, İmam Hatip mazisi doğru mu?
Medya dünyası ünlü spikerlerin test sonuçları ile sallanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumunca (ATK) rapor hazırlandı. Rapora göre, Mehmet Akif Ersoy, Şevkiye Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Ebru Gülan, Buse Öztay ve Ela Rümeysa Cebeci'nin saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı. Ufuk Tetik'in saç ve kanında yapılan testlerin sonucu ise pozitif olarak belirlendi. Gizem Ayabaktı, Elif Kılınç ve Meltem Acet'in ise hem kanında hem de saç örneklerinde uyuşturucu testi negatif olarak sonuçlandı. Test sonucu pozitif çıkan Ela Rümeysa Cebeci ile ilgili İsmail Saymaz'ın verdiği detaylar ise şoke etti. İşte Ela Rümeysa Cebeci gerçeği ve İsmail Saymaz'ın ortaya döktükleri.
BİR KOLONYA İÇMEDİĞİ KALMIŞ
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakılan Ela Rümeysa Cebeci'nin test sonuçları gündeme oturdu. Rapordaki bilinmeyenleri İsmail Saymaz katıldığı canlı yayında ortaya döktü. İsmail Saymaz şu bilgileri verdi:
-"Ela Rümeysa Cebeci bir kolonya içmemiş neredeyse. Esrar var. Kokain var. Sentetik madde var. Ne bulduysa içmiş.
-
NEREDEYSE TİNERE DADANMIŞ
-Kardeşim dalga mı geçiyorsunuz? Bizi işletmeye mi çalışıyorsunuz? Bana diyor ki: ‘Ben Mehmet Akif Ersoy’la dışarıda bir kez karşılaştım. Akşam 8'de yatarım, sabahın ilk ışıklarıyla yayına çıkarım, sporcu disiplinini yaşayan bir insanım.’
-Eyvahlar olsun. Büyük günah işledik. Büyük bir vebale girdik, diye düşündüm. Ama kardeşim şimdi bizi işletiyorsun.
-Neredeyse tinere de dadanmış yani.
BU KADINA SABAH BÜLTENİ SUNDURULUR MU?
-Tedavi olacak kadına sabah haberlerini teslim ediyorsunuz. Vatan millet Sakarya edebiyatı yaparak bu durumu örtüyor"