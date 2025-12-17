BIST 11.280
DOLAR 42,72
EURO 50,07
ALTIN 5.930,58
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

NASA, Dünya'nın çıplak gözle görülemeyen "hidrojen tacını" görüntüledi

NASA, Dünya'nın çıplak gözle görülemeyen "hidrojen tacını" görüntüledi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya’nın çıplak gözle görülemeyen hidrojen gazından oluşan parlak bir taçla çevrili olduğunu tespit etti.

Abone ol

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, kuruluşa ait Carruthers Geocorona Gözlemevi, 17 Kasım'da morötesi ışık yardımıyla Dünya ve Ay’ın çevresinde elde ettiği görüntüleri paylaştı.

Açıklamada, yeni görüntülerde, Dünya'nın çevresinde hidrojen gazından oluşan parlak taç tespit edildiği belirtildi.

Latince "Dünya tacı" anlamına gelen geocoronanın Dünya’nın en dış atmosfer tabakasındaki hidrojen atomlarından kaynaklandığı vurgulanan açıklamada, bunun uzaya doğru geniş bir alana yayıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bu parlak gazın zaman içinde tekrar tekrar görüntüsünün alınarak değişiminin inceleneceği bilgisi paylaşıldı.

Halihazırda Dünya’dan yaklaşık 1,6 milyon kilometre uzaklıktaki özel bir yörüngeye doğru ilerleyen Carruthers Geocorona Gözlemevinin, mart ayında ana bilimsel görevine başlayacağı ve daha gelişmiş görüntülemelerle uzaya dair yeni keşifleri gün yüzüne çıkarabileceği kaydediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Fevzi Çakır'ın istifasının perde arkası! Meğer Mehmet Akif Ersoy bir videosunu...
Fevzi Çakır'ın istifasının perde arkası! Meğer Mehmet Akif Ersoy bir videosunu...
CHP Genel Başkanı Özel, Durbay ailesiyle taziye kabulüne devam etti
CHP Genel Başkanı Özel, Durbay ailesiyle taziye kabulüne devam etti
Gazze'deki Sivil Savunma: Soğuk havaların başlamasından bu yana 17 kişi soğuktan hayatını kaybetti
Gazze'deki Sivil Savunma: Soğuk havaların başlamasından bu yana 17 kişi soğuktan hayatını kaybetti
Rafa Silva Fenerbahçe derbisine çıkacak mı? Beklenen haber...
Rafa Silva Fenerbahçe derbisine çıkacak mı? Beklenen haber...
İstanbul'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı
İstanbul'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı
Şimşek: ‘Asgari’nin maliyeti 1,1 trilyon lira
Şimşek: ‘Asgari’nin maliyeti 1,1 trilyon lira
Adalet Bakanı Tunç'tan FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişimine ilişkin paylaşım
Adalet Bakanı Tunç'tan FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişimine ilişkin paylaşım
Benzin indirimi seriye bağladı üçüncü indirim geliyor motorine indirim var mı?
Benzin indirimi seriye bağladı üçüncü indirim geliyor motorine indirim var mı?
Evladına karaciğer dokusunu veren annenin uyanınca sorduğu soru duygulandırdı
Evladına karaciğer dokusunu veren annenin uyanınca sorduğu soru duygulandırdı
20 kilo vermişti, herkes kanser sanıyordu... Tanju Özcan hastalığını açıkladı
20 kilo vermişti, herkes kanser sanıyordu... Tanju Özcan hastalığını açıkladı
Vedat Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması! İş arayanlar için SGK müjdesi
Vedat Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması! İş arayanlar için SGK müjdesi
Setur Marinaları 2025'i sanat ve spor etkinlikleriyle tamamladı
Setur Marinaları 2025'i sanat ve spor etkinlikleriyle tamamladı