POLİTİKA

BBP Genel Başkanı Destici'den asgari ücret açıklaması: Bu rakam ilan edilmelidir

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
BBP Genel Başkanı Destici'den asgari ücret açıklaması: Bu rakam ilan edilmelidir

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu yıl enflasyon yüzde 30'un üzerinde gerçekleşecek. Dolayısıyla da asgari ücrete yüzde 50 zam yapılmalı ve asgari ücret 33 bin 52 lira olarak ilan edilmelidir." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti'nin "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sunduğu raporu eleştiren Destici, söz konusu raporun partisi nezdinde bir önemi olmadığını söyledi.

Yasa dışı bahsin en az terör kadar tehlikeli olduğuna işaret eden Destici, "Biz, yasal olanına da yasa dışı olanına da karşıyız. Artık bu işin kökü kazınmalıdır. Devletin ve güvenlik güçlerinin buna gücü yeter. Kumar, bahis insanlar ve toplumlar için ahlaka dair her değeri tahrip eden bir hastalıktır. Ve biz Büyük Birlik Partisi olarak her türlü bahsi yasaklayacağımızı ifade ediyoruz." diye konuştu.

Destici, Türkiye'de ilk düzeltilmesi gereken meselelerden birinin "vergi" olduğunu, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması, hiç kazanmayandan ise vergi alınmaması gerektiğini kaydetti.

"Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılmalı"

2026 yılında uygulanacak asgari ücrete değinen Destici, "Bu yıl enflasyon yüzde 30'un üzerinde gerçekleşecek. Dolayısıyla da asgari ücrete yüzde 50 zam yapılmalı ve asgari ücret 33 bin 52 lira olarak ilan edilmelidir." dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda asgari ücretlileri temsil eden kimsenin bulunmadığını belirten Destici, komisyonda işçi ve işveren arasında denge sağlanmadığı takdirde işçilerin lehine bir karara ulaşılmasının zor olduğunu söyledi.

