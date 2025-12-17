Huawei FreeClip 2 Türkiye'de satışa çıktı

Huawei'nin açık kulak tasarımına sahip yeni inovasyonu FreeClip 2 kulaklığı, ön satış sürecinin ardından bugün itibarıyla Türkiye'de satışa çıkarıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, standart kulaklık tasarımlarından farklı olarak teknolojiyi bir stil tamamlayıcısı olarak konumlandıran FreeClip 2, "giyilebilir teknoloji" kavramını "giyilebilir aksesuar"a dönüştürüyor.

Paris Moda Haftası'nda podyumlara çıkmasının ardından, Dubai'de etkinlikte tanıtılan ve "küpe görünümlü kulaklık" tasarımıyla teknoloji dünyasında yeni bir kategori yaratan Huawei FreeClip 2, bugünden itibaren Türkiye'de satışa sunuldu.

Kulağı tıkamayan yapısıyla kullanıcının dış dünyayla bağını koparmadan müzik dinlemesini sağlayan FreeClip 2, özellikle şehir güvenliği ve ofis iletişimi için ideal bir çözüm sunuyor.

Önceki nesle göre geliştirilen en büyük özelliklerden biri olan IP57 sertifikası, cihazın sadece ter ve yağmura değil, suya daldırmaya karşı da dirençli olduğunu kanıtlıyor. Bu özellik, FreeClip 2'yi hem şık bir aksesuar hem de dayanıklı bir spor ekipmanı haline getiriyor.

Sadece 5,1 gram ağırlığındaki kulaklıklar, markanın patentli "C-Bridge" tasarımı sayesinde kulağı nazikçe kavrıyor. 10 binden fazla kulak verisi analiz edilerek optimize edilen yapı, gün boyu kullanımda bile "yokmuş hissi" yaratıyor.

Kullanıcılar, kulaklıklarını çıkarmadan toplantıya katılabiliyor, müzik dinleyebiliyor ve çevresindeki sesleri duyarak güvenle hareket edebiliyor.

Açık kulaklıklarla ilgili en büyük soru işareti olan "ses sızıntısı" ise FreeClip 2'de çözüme kavuşturuldu.

Ters Ses Alanı teknolojisi, ses dalgalarını milimetrik hassasiyetle kulak kanalına yönlendirerek dışarıya ses kaçışını engelliyor. Böylece asansör gibi sessiz ortamlarda bile kişisel mahremiyet korunuyor.​​​​​​​

İkonik C-Bridge yapısı ve yeni "denim blue" renk seçeneğiyle satışa çıkarılan kulaklık, çift diyaframlı sürücü ile güçlü bas performansı sunuyor. Tek şarjla 9 saat, kutuyla birlikte 38 saat kullanım özelliği bulunan ve 10 dakikalık hızlı şarj ile 3 saatlik dinleme süresi sunan FreeClip 2'nin Windows, iOS ve Android cihazlarla tam uyumlu olması ve çift cihaz bağlantısıyla öne çıkıyor.

FreeClip 2 satın alan müşteriler 800 kupon indiriminden faydalanacak. 9 bin 899 lira değerinde olan FreeClip 2 ürününü 9 bin 99 liraya alabilecekler. FreeClip 2 satın alan müşteriler ayrıca "1 Yıl Kayıp Kulaklık Desteği" hediyesinden de faydalanacak.​​​​​​​