Netanyahu’dan ABD’yi kızdıracak 'Yahudi' açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hanuka Bayramı dolayısıyla işgal altındaki Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya bitişik Burak Duvarı’nda yaptığı konuşmada, İsrail’in mevcut mücadelesini Makkabilerin antik ayaklanmasına benzetti. Netanyahu, bu savaşın yalnızca Yahudilerin değil Batı medeniyetinin varoluş mücadelesi olduğunu savunarak, Makkabililerin başarısız olması halinde Amerika Birleşik Devletleri’nin de var olmayacağını öne sürdü.

Abone ol

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudilerce milattan önce 2. yüzyılda Makkabilerin Helenizme karşı başarısının kutlandığı Hanuka Bayramı dolayısıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya bitişik Burak Duvarı'nda (Ağlama Duvarı) mum yakarak konuşma yaptı.

Netanyahu, İsrail'in mevcut mücadelesini antik Makkabi ayaklanmasına benzeterek, bu savaşın sadece Yahudilerin değil, tüm Batı medeniyetinin varoluş mücadelesi olduğunu iddia etti. Netanyahu, eğer Makkabililer savaşı kaybetseydi, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin de var olmayacağını öne sürdü.

'EĞER MAKABELİLER BAŞARISIZ OLSAYDI AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ DE OLMAZDI'

Netanyahu, konuşmasında, "Bugün Makkabililerin verdiği savaşı veriyoruz. Onlar, Yahudi halkının ve Yahudi inancının hayatta kalması için savaştılar" diyerek tarihi bir paralellik kurdu.

Yahudi-Hristiyan geleneğine dayanan bir medeniyete sahip olduklarını belirten Netanyahu, "Eğer Makkabililer başarısız olsaydı, ne Yahudilik ne de Yahudi-Hristiyan medeniyeti olurdu. Amerika Birleşik Devletleri de olmazdı" şeklinde konuştu. Özgürlük medeniyetinin, ortak değerlerin ve ABD'nin varoluşunu bu zafere borçlu olduğunu vurguladı.

'ASKERLERİMİZ NEREDE GEREKİYORSA SAVAŞIYOR'

Konuşmasında mevcut çatışmalara da değinen Netanyahu, karşılarındakileri "barbarlar" olarak nitelendirdi. İsrail askerlerinin sadece Yahudi ulusunu ve devletini korumak için değil, aynı zamanda "medeniyeti barbarlara karşı korumak için" savaştığını söyledi.

Netanyahu, "Askerlerimiz Gazze'de, Lübnan'da veya İran'da, nerede gerekirse savaşıyor. Bu, barbarlara karşı ortak savaşımızdır. Bu savaşı burada kazandık, kazanıyoruz ve her yerde kazanacağız" ifadelerini kullandı.