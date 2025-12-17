BIST 11.349
Sümbül Efendi Camisi’nde temizlik kulübesinde yangın

Fatih’te Sümbül Efendi Camisi’nin girişinde bulunan temizlik kulübesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın hasara yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kulübe kullanılamaz hale gelirken, bitişikteki hamamın duvarında da zarar oluştu.

Fatih'te Sümbül Efendi Camisi'nin temizlik kulübesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Sümbül Efendi Mahallesi Koca Mustafa Paşa Caddesi'ndeki caminin girişinde bulunan temizlik malzemelerinin konulduğu kulübede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında kulübe kullanılamaz hale gelirken, bitişikte bulunan hamamın duvarında da hasar oluştu.

