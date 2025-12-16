BIST 11.349
DOLAR 42,70
EURO 50,25
ALTIN 5.918,34
HABER /  GÜNCEL

Doğum günü için dağıtılan çikolata, 10 öğrenciyi hastanelik etti

Doğum günü için dağıtılan çikolata, 10 öğrenciyi hastanelik etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş çikolata tüketen 10 lise öğrencisi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Tarsus Kaymakamlığı, son kullanma tarihi geçmiş çikolata yedikten sonra rahatsızlandıkları için hastanede tedavi altına alınan 10 lise öğrencisinden 7'sinin taburcu edildiğini bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bir öğrencinin okula gitmeden önce satın aldığı iki kutu çikolatayı sınıf arkadaşlarıyla paylaştığı aktarıldı.

Çikolatayı tüketen öğrencilerin rahatsızlandığı ifade edilen açıklamada, "Bunun üzerine öğretmenler tarafından yapılan incelemede, çikolataların son kullanma tarihinin geçtiği fark edilmiştir. Rahatsızlanan 10 öğrencimize sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleler okulda yapılmış ve ardından öğrencilerin hastaneye sevki sağlanmıştır." denildi.

Öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, hastanedeki 10 çocuktan 7'sinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 3'ünün gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Yaşanan üzücü olayla ilgili söz konusu ürünün satışının yapıldığı işletme ile yakınında bulunan iki işletme mühürlenmiştir. Gerekli idari ve adli işlem titizlikle yürütülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu, öğrencileri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti ve doktorlardan bilgi aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
TFF’nin yayımladığı VAR kayıtlarında 'normal hız' tartışması
TFF’nin yayımladığı VAR kayıtlarında 'normal hız' tartışması
Bursa’da baba ve kızı evde ölü bulundu
Bursa’da baba ve kızı evde ölü bulundu
Savcı Ercan Kayhan cinayetinde kan donduran ifadeler
Savcı Ercan Kayhan cinayetinde kan donduran ifadeler
İsrail'den skandal BM kararı! Tasarı mecliste kabul edildi
İsrail'den skandal BM kararı! Tasarı mecliste kabul edildi
Deprem bölgelerinde Asrın Felaketi’nden Asrın Destanı’na dönüşüm
Deprem bölgelerinde Asrın Felaketi’nden Asrın Destanı’na dönüşüm
Netanyahu’nun Aksa ziyareti sonrası Hamas’tan sert açıklama
Netanyahu’nun Aksa ziyareti sonrası Hamas’tan sert açıklama
İYİ Partili vekilden Bakan Kurum’a deprem bölgesi teşekkürü: Biz sizden razıyız
İYİ Partili vekilden Bakan Kurum’a deprem bölgesi teşekkürü: Biz sizden razıyız
İsrail'den Türkiye itirafı: Gazze'de masada olmazsa...
İsrail'den Türkiye itirafı: Gazze'de masada olmazsa...
İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı
İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı
Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Bombardıman uçakları Karadeniz'de!
Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Bombardıman uçakları Karadeniz'de!
Altının kilogram fiyatı düştü! En çok işlem yapanlar...
Altının kilogram fiyatı düştü! En çok işlem yapanlar...
Ukrayna'nın savaş zararları için "Uluslararası Tazminat Komisyonu Sözleşmesi" Lahey'de imzalandı
Ukrayna'nın savaş zararları için "Uluslararası Tazminat Komisyonu Sözleşmesi" Lahey'de imzalandı