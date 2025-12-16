BIST 11.349
Bursa’da baba ve kızı evde ölü bulundu

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde iki katlı bir evde baba Nazmi Aybey ile kızı Kübra Aybey ölü bulundu. Yapılan ilk incelemelerde boğuşma izlerine rastlanması üzerine, babanın kızını boğduktan sonra çatı katında intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedenlerinin otopsi sonucunda netleşeceği bildirildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, baba ve kızı evde ölü bulundu.

Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi 16. Yayla Sokak'ta iki katlı evde Nazmi Aybey (55) ve kızı Kübra Aybey'in (28) yakınları tarafından hareketsiz halde bulunması üzerine durum, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler Nazmi Aybey'i çatı katında, Kübra Aybey'i ise ikinci kattaki yatağında ölü buldu.

Nöbetçi savcının incelemesinin ardından baba ve kızın cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yapılan incelemelerde boğuşma izlerine rastlanması üzerine, babanın önce kızını boğduğu, ardından çatı katında kendini astığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Baba ve kızın kesin ölüm nedenleri otopsinin ardından belirlenecek. ​​​​​​​

