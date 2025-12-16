Netanyahu’nun Aksa ziyareti sonrası Hamas’tan sert açıklama

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Mescid-i Aksa yerleşkesindeki el-Burak Duvarı’nda Yahudi ritüelleri gerçekleştirmesinin ardından sert tepki gösterdi. Açıklamada, söz konusu adımların Kudüs’ün statüsünü hedef alan provokatif bir girişim olduğu vurgulandı.

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Mescid-i Aksa yerleşkesindeki el-Burak Duvarı’nda Yahudi ritüelleri gerçekleştirmesinin ardından sert bir açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail’in Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria’da yürüttüğü Yahudileştirme politikalarının Filistin halkının direnişini kıramayacağı vurgulanırken, söz konusu adımların “provokatif ve kabul edilemez” olduğu ifade edildi.

Hamas, Netanyahu’nun yanı sıra yerleşimci grupların Mescid-i Aksa’nın avlularına yönelik baskınlarının, Kudüs’ün statüsünü değiştirmeye yönelik bilinçli bir girişim olduğunu savundu. Açıklamada, Arap ve İslam dünyasına Mescid-i Aksa’yı savunmak ve Filistin halkına destek olmak için harekete geçme çağrısı yapılırken, uluslararası topluma da İsrail’in uluslararası hukuku ihlal eden uygulamalarına karşı siyasi sorumluluk üstlenme çağrısında bulunuldu.

Kudüs Valiliği ise Netanyahu’nun eşi ve ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile birlikte el-Burak Duvarı’nda gerçekleştirdiği eylemlerin Müslümanlara yönelik bir kışkırtma olarak değerlendirildiğini ve Mescid-i Aksa’nın kutsiyetinin ihlal edildiğini açıkladı.