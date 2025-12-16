BIST 11.349
İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı

İsrail, 27 Kasım 2024’te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürürken, Nebatiye’nin Mercayun ilçesinde Merkeba ile Adisa arasında seyreden bir araç İsrail’e ait İHA tarafından hedef alındı. Lübnan makamlarından saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, İsrail ordusu güney Lübnan’da Hizbullah mensubu olduğu öne sürülen bir kişiye saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Nebatiye'nin Mercayun ilçesinde Merkeba ve Adisa beldeleri arasında seyreden bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Lübnan makamlarından saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kısa bir süre önce Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mensubu olduğu öne sürülen bir kişiye saldırı düzenlendiği kaydedildi.

ATEŞKESE RAĞMEN İSRAİL'İN SALDIRILARI VE İŞGALİ SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024 ile 27 Kasım 2025 tarihleri arasındaki bir yılda, ülkeye düzenlediği saldırılarda 335 kişinin hayatını kaybettiğini, 973 kişinin yaralandığını bildirmişti.

