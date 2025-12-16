Eski AK Parti milletvekiliHüseyin Kocabıyık tahliye edildi: Terörist muamelesi gördüm

Mahkeme Hüseyin Kocabıyık’a Cumhurbaşkanını hakaretten iki yıl beş ay ceza verdi ve tahliyesine karar verdi. Hüseyin Kocabıyık savunmasında gözaltına alınmasını eleştirip, "terörist muamelesi gördüm" dedi.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması için, "Erdoğan kendine darbe yaptı" sözlerini söyleyen eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, 6 Ekim'deki röportajından bir gün sonra tutuklandı.Bugün görülen duruşmada eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık’a cumhurbaşkanına hakaretten 2 yıl 5 ay 5 gün ceza verildi. Mahkeme Hüseyin Kocabıyık'ı tahliye etti. Hüseyin Kocabıyık mahkemedeki savunmasında "terörist muamelesi gördüm" dedi. Hüseyin Kocabıyık'ın mahkemedeki savunması şöyle:

"Üst düzey görevlerde bulundum"

-“Otuz beş yıl boyunca devlet, siyaset ve medya alanlarında üst düzey görevlerde bulundum. Askerlik belgesinde, Balkan Harbi, I. Cihan Harbi, Çanakkale Harbi ve İstiklal Harbi’ne katıldığı; gazi olduğu ve İstiklal Madalyası almaya hak kazandığı yazılı olan bir dedenin torunuyum. İki dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği yaptım. Milli Savunma Komisyonu Üyeliği, İstihbarat ve Güvenlik Komisyonu Üyeliği ile 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundum.

Terörist muamelesi gördüm

"7 Ekim 2025 sabahı, günün henüz erken saatlerinde bir araç dolusu polis evime geldi; daha doğrusu evim basıldı.

-Terörist muamelesi gördüm, üzerim arandı ve telefonuma el konuldu. İddia edilen suç, Cumhurbaşkanına hakarettir. Eğer makul bir yöntem izlenseydi, çağrılmam hâlinde gidip ifade vermekten imtina eder miydim?

-Bu durum beni derinden üzmüştür. İkinci olarak, iddianamemin bir terör savcısı tarafından hazırlanma nedenini anlamakta güçlük çekiyorum. Neden böyle bir sınıflandırmaya tabi tutulduğunu bilmediğim için soruyorum. Bu husus da beni ayrıca üzmüştür.



"Muhalif biri değilim"

"Burada bulunmamın sebebi ne kişisel bir husumet ne de siyasi bir hesaplaşmadır. Esasen ben muhalif bir kişi de değilim. Devlet terbiyesini bilen biriyim. Devlet geleneği içerisinde hukukun üstünlüğüne, eleştiri hakkına ve demokratik denetime inanarak hayatımı sürdürdüm; her zaman adaletten yana, ülke menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak hareket ettim. Devlet ve siyaset tecrübem bana şunu öğretmiştir: Hukuk eğilirse devlet çöker; eleştiri susturulursa toplum körleşir. Eleştirinin sınırları ne kadar geniş tutulursa, ülke o kadar canlı, iddialı ve güçlü olur.

-İddia edilen suçların hiçbirini işlemedim. Kurumlarla, kurallarla ve sistemle uğraşmak; aksaklıkları dile getirmek yerine şahıslar üzerinden yürütülen tartışmaları, ülkeyi kısır çekişmelere mahkûm etmek olarak gördüm ve her zaman bu anlayışa karşı durdum. Şahıslar üzerinden hüküm vermek, hem siyasetçiyi hem de devlet adamını küçültür."



-" Ülkemde herkesin Anayasa’ya uymasını istiyorum. Siyasi rekabetin yargı yoluyla yürütülmesini doğru bulmuyorum.

-Demokratik geleneklerimizin geriye gitmesinin milletimizin ve devletimizin hayrına olmadığı kanaatindeyim. Tartışılan tüm konuları; siyasi analiz, siyasi yorum, siyasi değerlendirme ve gerektiğinde siyasi eleştiri çerçevesinde, hiçbir kuruma ve hiçbir kişiye hakaret etmeden dile getirdim.