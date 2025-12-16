BIST 11.349
Altının kilogram fiyatı düştü! En çok işlem yapanlar...

Altının kilogram fiyatı düştü! En çok işlem yapanlar...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 920 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 890 bin lira, en yüksek 6 milyon lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda  5 milyon 920 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 990 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 10 milyar 583 milyon 237 bin 197,33 lira, işlem miktarı ise 1795,98 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 11 milyar 642 milyon 235 bin 859,96 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Zirve Değerli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

