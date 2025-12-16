BIST 11.354
Çorum'da seyir halindeki aracın üzerine tır devrildi

Çorum'un Alaca ilçesinde seyir halindeyken üzerine tır devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Sinan Ç. idaresindeki tır, Tokat-Ankara kara yolu Külah köyü mevkisinde, yağışlı hava nedeniyle zeminin kaygan olması sonucu savrularak, karşı yönden gelen Şaban G. yönetimindeki 06 ERP 820 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Şaban G. ile araçta bulunan Şengül G, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Tokat-Ankara kara yolunda ekipler sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.

