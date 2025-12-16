BIST 11.349
DOLAR 42,71
EURO 50,34
ALTIN 5.933,46
HABER /  GÜNCEL

Gazze'de can kaybı artıyor! 2 haftalık bebek hipotermiden yaşamını yitirdi

Gazze'de can kaybı artıyor! 2 haftalık bebek hipotermiden yaşamını yitirdi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırıları sonucu enkaz altında kalan 2 kişinin cansız bedeninin son 24 saat içinde hastanelere ulaştırıldığını ve 7 Ekim 2023’ten bu yana toplam can kaybının 70 bin 667’ye yükseldiğini açıkladı. Gazze'de 2 haftalık Muhammed Halil Ebu El-Khair bebek ise hipotermi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Abone ol

İsrail, 10 Ekim tarihinde Hamas ile vardığı ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürürken Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’deki can kaybına ilişkin yeni bir açıklama yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail’in bölgeye yönelik saldırıları nedeniyle enkaz altında kalan 2 kişinin cenazesinin ve 6 yaralının son 24 saat içinde Gazze’deki hastanelere ulaştırıldığı belirtildi. Böylece bakanlıktan paylaşılan son açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim’den bu yana İsrail’in saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden sivillerin sayısı 393 olarak açıklanırken, yaralananların sayısının bin 74’e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının ise 634’e yükseldiği aktarıldı. Bakanlık ayrıca, hala birçok kişinin enkaz altında bulunduğunu açıklarken, acil durum ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşamadığını bildirdi.

Açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 70 bin 667’ye, yaralı sayısının 171 bin 151’e yükseldiği belirtildi.

"2 HAFTALIK BEBEK HİPOTERMİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ"

Filistin Sağlık Bakanlığı ayrıca soğuk havaların vücut ısısında aşırı düşüşe neden olmasıyla hipotermi geçiren 2 haftalık Muhammed Halil Ebu El-Khair bebeğin, 2 gün önce hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Hastaneye girişinin ardından yoğun bakıma alınan bebeğin, dün hayatını kaybettiği açıklandı.

 

ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır'da iş yerine patlayıcı madde atılmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da iş yerine patlayıcı madde atılmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
Kylian Mbappe davayı kazandı! PSG rekor tazminat ödeyecek
Kylian Mbappe davayı kazandı! PSG rekor tazminat ödeyecek
Eski AK Parti milletvekiliHüseyin Kocabıyık tahliye edildi: Terörist muamelesi gördüm
Eski AK Parti milletvekiliHüseyin Kocabıyık tahliye edildi: Terörist muamelesi gördüm
Fevzi Çakır Habertürk’ten istifa etti! Gerçekler açığa çıktı bir yapı vardı diyor
Fevzi Çakır Habertürk’ten istifa etti! Gerçekler açığa çıktı bir yapı vardı diyor
Fenerbahçe'de Archie Brown sakatlandı
Fenerbahçe'de Archie Brown sakatlandı
Türkiye, Kırgızistan'daki yatırımlarını en fazla artıran üçüncü ülke oldu
Türkiye, Kırgızistan'daki yatırımlarını en fazla artıran üçüncü ülke oldu
Bahis soruşturması! PFDK, 218 futbolcu ve 23 hakeme ceza verdi
Bahis soruşturması! PFDK, 218 futbolcu ve 23 hakeme ceza verdi
Çorum'da seyir halindeki aracın üzerine tır devrildi
Çorum'da seyir halindeki aracın üzerine tır devrildi
Kütüphane eğlence mekanı nerede? Ünlülerin gizli mekanı sahibini tanımayan...
Kütüphane eğlence mekanı nerede? Ünlülerin gizli mekanı sahibini tanımayan...
İsrail ordusunca, işgal altındaki Batı Şeria’da öldürülen Filistinli çocuk toprağa verildi
İsrail ordusunca, işgal altındaki Batı Şeria’da öldürülen Filistinli çocuk toprağa verildi
Bir süredir maçlara çıkamayan Uğurcan Çakır'ın dönüş maçı belli oldu!
Bir süredir maçlara çıkamayan Uğurcan Çakır'ın dönüş maçı belli oldu!
Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik 2030 hedeflerini açıkladı
Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik 2030 hedeflerini açıkladı